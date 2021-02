Kapotte sprinkler zet winkelcentrum De Vlinder in Emmen blank

Winkelcentrum De Vlinder in Emmen staat blank door problemen met de sprinklerinstallatie. Lange tijd gingen de sprinklers af, waardoor in het winkelcentrum een laag water kwam te staan.

De brandweer is aanwezig om het probleem te verhelpen. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Drenthe is de oorzaak een gebroken sprinklerkop.



Inmiddels is de stroom aan water gestopt, maar in ieder geval bij twee winkels is er sprake van waterschade. Het gaat om de Xenos en drogisterij Die Grenze. Volgens een aanwezige in de Xenos loopt het water langs de muren naar beneden en is het een chaos.



Hoe groot de totale schade is, is op dit moment nog niet bekend.

Reacties

17-02-2021 09:44:55 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.407

OTindex: 19.930

Dan heeft Xenos geluk bij een ongeluk dat ze sowieso vanwege Corona dicht zijn en dus rustig de tijd hebben de tent schoon te maken. Voor die drogisterij is het lastiger.

17-02-2021 10:18:14 Questyn

Erelid



WMRindex: 1.720

OTindex: 1.869

S @BatFish : Voor Die Grenze valt het ook wel mee, nog geen 100 meter verder op zit er nog eentje

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: