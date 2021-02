Moeders doodsbang voor gezondheid baby: moedermelk van jonge vrouw (23) kleurt groen na coronabesmetting

De Mexicaanse Anna Cortez zegt dat haar moedermelk een lichte groene tint kreeg toen ze besmet raakte met het coronavirus.Een kinderarts, die ook lactatiekundige is, verzekerde de moeder dat haar moedermelk veilig is en zei dat de kleurverandering veroorzaakt zou kunnen worden door haar natuurlijke antilichamen die infecties bestrijden en de baby beschermen.Daags daarna testte Anna positief en werd ze geadviseerd om haar baby gewoon door te blijven voeden, meldden lokale media.Experts zeggen dat moeders die borstvoeding geven en geïnfecteerd raken met Covid-19, borstvoeding moeten blijven geven omdat het hun baby’s zal beschermen.Studies tonen aan dat het virus niet in de melk terechtkomt.Vrouwen die besmet zijn met Covid produceren antilichamen tegen Covid. De antilichamen die in de melk zitten, zijn van het type dat het virus zou doden.