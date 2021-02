Vrouw (23) die al 11 kinderen heeft is verslaafd aan kinderen en wil nog eens 100

Een miljonair die 11 kinderen heeft, zegt dat ze niet van plan is te stoppen en zegt zelfs dat ze meer dan 100 kinderen wil hebben.



Christina Ozturk, uit Rusland, woont samen met haar rijke hoteleigenaar Galip Ozturk in Georgië, en heeft tot nu toe 10 baby’s gekregen via surrogaatmoeders, die op natuurlijke wijze bevallen zijn.



Volgens Christina hebben hun tien kinderen die ze via draagmoederschap hebben gekregen elk 8.000 euro gekost.

Ach, ze kan het zich i.i.g. veroorloven, maar 100 kinderen? Dom kind, (ze is pas 23). Overigens is Galip niet haar rijke vriend maar haar man, ze zijn gehuwd.



Dat is geen gezin maar een kindertehuis.

@Emmo : ja, zat ik ook te denken. Als die kinderen goede verzorging en aandacht krijgen, lijkt het me niet echt een probleem. Behalve dat verslavingen altijd een risico met zich mee dragen. En dat ik medelijden heb met de draagmoeders. Hopelijk worden die er echt goed voor betaald, en gaat het geld niet naar een of andere bemiddelaar

De uitdrukking een kindje gaan kopen wordt hier wel héél letterlijk genomen!



Je kunt dus niet zeggen dat ze haar kinderen gekregen heeft.



Euh... Was ze 14 toen ze haar eerste kind kreeg of zo? 23 en al 11 kinderen?

@Madarian : Daar is geen kunst aan als je ze gewoon koopt zoals zij.

@Madarian : Ze kunnen allemaal binnen een jaar aangeschaft zijn, toch?

@Madarian : Haar oudste is 6, ze was dus 17 toen ze haar eerste kind kreeg. Dit kind heeft ze zelf voldragen.

Zijn er niet genoeg mensen op deze aardbol?



hopelijk huurt ze deskundigen in voor de opvoeding, want zelf is dat mens niet goed wijs

De man is overigens voor meerdere economische misdrijven veroordeeld en is Rusland ontvlucht wegens een veroordeling tot levenslang voor moord.



Ik lees op rayhaber.com dat de 55-jarige Galip Öztürk is getrouwd met Hülya Öztürk en met haar acht kinderen heeft. Of was dat nog voordat hij dit kind aan de haak sloeg?

De man is overigens voor meerdere economische misdrijven veroordeeld en is Rusland ontvlucht wegens een veroordeling tot levenslang voor moord.

Overigens kan ze het beter een beetje spreiden, want dit soort vrouwen is vaak niet zozeer verslaafd aan kinderen, als wel aan baby's. En die blijven dat maar kort.

