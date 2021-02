Brandweer redt jonge koe in Nieuw-Balinge: Ze lag als Bambi met gespreide poten op het ijs

Een pink van boer Edwin Verkleij in Nieuw-Balinge beleefde vannacht een hachelijk avontuur. De jonge koe belandde op het ijs van de Verlengde Middenraai en werd door de brandweer van Westerbork gered.Het uitgebroken dier van ongeveer een jaar oud en een slordige 250 kilo was vanaf de kade op het ijs in de sluis gesprongen. Wonder boven wonder zakte de pink niet door het ijs. ,,Ze lag als Bambi met gespreide poten op het ijs en kon geen kant op’’, zegt Verkleij.Om groter leed te voorkomen, sloeg hij alarm bij de brandweer. Leden van de blusgroep Westerbork slaagden erin een band om het dier aan te brengen en de pink ondertussen rustig te houden. Het ijs kraakte, maar de jonge koe kon zodoende met een veetakel en de shovel van de boer op de kant worden gezet.,,Het is gelukkig allemaal goed gegaan. Je moet er niet aan denken wat er was gebeurd als de pink door het ijs was gezakt. En al helemaal niet als dat ook was gebeurd met de mensen van de brandweer. Het is droog gebleven’’, zegt een opgeluchte boer Verkleij.‘Als ik dat krakende geluidje niet had gehoord...’Hij werd die nacht wakker van geluiden rond zijn boerderij. Tien pinken waren uitgebroken. Een staldeur was niet goed afgesloten. ,,We hebben ze gezocht, gevonden en weer terug in de stal gejaagd. Maar eentje miste. Bij de sluis hoorde ik een krakend geluid. Ik ging kijken en zag de pink in het licht van mijn zaklantaarn op het ijs liggen. Als ik dat geluidje niet had gehoord, was ik ook niet gaan kijken.’’Verkleij, die jarenlang zelf brandweerman is geweest, bedacht zich geen moment en sloeg alarm. ,,Ik wist dat ik niet in m’n eentje op het ijs moest gaan. Om het dier op de kant te krijgen, was de inzet van meer mensen en materieel nodig. De kademuur loopt recht naar beneden en een pink til je niet zomaar even op.’’Na de geslaagde reddingsoperatie werd het dier snel naar de warme stal gebracht. Ze maakt het goed, weet Verkleij: ,,Maar ze is er nog wel een beetje beduusd van.’’