Mark (23) zit in ijskoud water een potje te schaken tegen zijn vrienden in uiterwaarde

WAGENINGEN - Kou? Wat is dat? Zeven mannen hebben in het dichtgevroren stuk water van de uiterwaarde aan de Grebbedijk in Wageningen stukken ijs uitgehakt. Vervolgens gingen ze rustig in het ijskoude water een potje schaken.Een nogal bijzonder tafereel, op de zaterdagmorgen rond 10.00 uur, met temperaturen ver onder het vriespunt. Twee mannen zitten in het wak. Een schaakbord tussen hen in. Om hen heen zijn de uitgehakte ijsbrokken te zien. Een derde man zit in een ander wak, terwijl een vierde man in zijn korte broek met blote voeten op het ijs staat. Op een andere foto is te zien dat de man in de korte broek bezig is een wak uit te hakken.Een van de mannen is de 23-jarige Mark Kriebel uit Ede. Voor hem is het tafereel allesbehalve nieuw. Samen met wat vrienden gaat hij al een tijdlang iedere week de Rijn bij Wageningen in, ook als het zo koud is als nu dus. Sterker nog: in de maand januari begonnen hij en zijn vrienden een ‘challenge’ door elke dag het water in te gaan. Dat houden ze nu al 58 dagen vol.,,Samen met een vriend, Guido Soeteman (uit Wageningen, red.) ging ik elke woensdagochtend om 07.00 uur al. Zo ga je mee met het het weer en de temperatuur en raak je er aan gewend.’’Maar waarom? Grote inspiratie voor Kriebel is Wim Hof, misschien wel beter bekend als The Iceman. Hij ontwikkelde kortgezegd een methode waarbij mensen worden blootgesteld aan kou, zodat ze er uiteindelijk beter tegen bestand zijn.,,Daar heb ik eigenlijk alles van geleerd. Ik merkte al dat koud douchen hielp. Dat het goed is voor mijn lichaam. Ik voel mij dan fysiek en mentaal beter. Ik leerde dat je door die shock van de kou heen kunt. Ik vind het nu fijner dan warm douchen. Ik ga nu ook comfortabeler door het leven. Mijn motto is ook: zoek het oncomfortabele regelmatig op, anders zoekt het jou op.’’En dat schaken dan? ,,Ja, dat was eigenlijk een geintje van de vader van Guido. Die zei: ‘Als je er dan toch zit, dan kun je net zo goed een potje schaken’. Dus dat zijn we maar gaan doen.’’De volgende uitdaging voor Kriebel is schaken in het ijs tegen Wim Hof. ,,Ik kijk tegen hem op. Het voelt alsof hij een soort opa voor mij is.’’Saskia Weijman uit Wageningen maakte een wandeling met haar hond en wist niet wat ze zag. ,,Ik dacht: ‘jeetje, idioten, maar wel bikkels.’’’, vertelt Weijman. ,,Die zijn gek. Ik zag pas thuis dat ze ook nog aan het schaken waren. En ze zaten er echt minutenlang in. Ze maakten eerst hun polsen nat. Toen hun armen en de rest van hun lijf. Vervolgens lieten ze zich rustig in het wak zakken. Ik moet er niet aan denken!’’