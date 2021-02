Koppel scheidt een dag na hun huwelijk, man blijkt verlamd

Een stel in India trouwde tijdens een avondceremonie die werd bijgewoond door familie en vrienden, maar scheidden de volgende dag van elkaar.



Het koppel had alleen foto’s van elkaar gezien, maar hadden elkaar niet ontmoet omdat de bruiloft door hun ouders was geregeld.



Familieleden van de bruid merkten echter dat rechterhand van de bruidegom het niet deed. Bij navraag bleek dat hij verlamde aanvallen had gehad en dat zijn rechter ledematen niet goed werkten. De bruid weigerde het huwelijk te accepteren.



De volgende dag werden beiden naar het politiebureau gesommeerd voor een vergadering waar werd besloten dat de bruid de bruidegom mocht verlaten, aangezien zijn familie de hare in het duister had gelaten over zijn handicap, schrijft Gulf News.

