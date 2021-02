Grappigste taalfout van 2020: Wij berijden ons konijn in eigen keuken

Een blik op de top 10 laat zien dat de lijst vol staat met fouten over corona. Zo staat op nummer twee een kop van NU.nl: "Burgemeesters: 'Bij illegale feesten treden we op'". De top 3 wordt afgesloten met een bordje boven een handgelpompje: "Please satanise your hand here"."Corona is gewoon hoofdnieuws geweest", zegt Vellah Bogle, mede-oprichter van Taalvoutjes. "De taalfoutjes zijn natuurlijk een reflectie van het tijdsbeeld, we hebben het hele jaar door veel coronafoutjes ingestuurd gekregen. Los van alle fouten van supermarkten en restaurants kregen we ook veel fouten van media ingestuurd. Het is ook mooi dat je kan lachen om zoiets ellendigs."Is het dan jammer dat er geen coronafoutje heeft gewonnen dit jaar? "Het publiek heeft gesproken en het verschil was heel groot; de winnaar kreeg 682 stemmen, nummer twee had er 252. Misschien zijn mensen ook wel coronamoe."De taalfoutverkiezing wordt sinds 2013 gehouden. Vorig jaar won een waarschuwingsbord waarop in meerdere talen voor drijfzand werd gewaarschuwd, maar waarop in het Duits stond: Herzlich Wilkommen, oftewel "Hartelijk Welkom".De top-10 van taalfouten in 2020:Op een bordje van een restaurant: "Wij berijden ons konijn in eigen keuken"De kop van een artikel van NU.nl: "Burgemeesters: 'Bij illegale feesten treden we op'"Op een bordje boven een handgelpompje: "Please satanise your hands here"Een briefje op de ruit van een winkel: "Helaas. Wij zijn dichd. We are closet. Wir sint geslo├čen."Een kop uit de krant Flevopost: "Doodgereden dier bij Luttelgeest is zo goed als zeker dood."Een rectificatie van een ziekenhuis: "In de vorige update stond dat je bij verkoudheidsklachten thuis moest blijven. Dit klopt niet, dit geldt alleen voor collega's uit Brabant. Als je in een normale provincie woont mag je gewoon komen werken."Een briefje op de ruit van een restaurant: "We zijn open. Ook om me te nemen."Een advertentie van mensen die een hond zoeken: "Wij zoeken een labradoodle mini om het gezin af te maken!"Een foutje van een supermarkt: "Plaats uw kar in degene voor u"De lijst wordt afgesloten met een bordje van een supermarkt, waarop staat dat mensen verplicht een mandje of winkelwagentje moeten gebruiken: "Verplicht. Geld voor iedere bezoeker"