Massale zwaluwsterfte door koudegolf in Australië

Natuurbeschermers geven een koudegolf in de zomer de schuld van de wijdverbreide dood van een kleine inheemse vogel in het zuidwesten van West-Australië.Een lagedruksysteem bracht gedurende het weekend enkele dagen lang ongebruikelijk koude temperaturen en zware regenval naar het zuiden van WA.Park- en natuurbeschermingsfunctionaris Ben Lullfitz zei dat veel mensen na het koude weer dode boomzwaluwen hadden gevonden van Augusta tot Bunbury."Het is een kleine vogel die een beetje op een zwaluw lijkt, in feite zijn het insecteneters die niet van koud weer in de zomer houden ... waardoor ze behoorlijk in de war zijn geraakt", zei hij.De heer Lullfitz zei dat de vogels niet in staat waren om hun lichaamstemperatuur te regelen tijdens de koele omstandigheden."We weten niet hoeveel er precies zijn omgekomen, maar het is een wijdverbreide gebeurtenis geweest", zei hij.Boomzwaluwen trekken in de zomer naar het zuidwesten en zij zijn vooralsnog de enige soort die werd aangetast door de koudegolf."We hebben geen meldingen ontvangen dat andere soorten dit koude weer niet hebben overleefd, maar over het algemeen zullen vogels een plek vinden om te schuilen en af ​​te wachten", zei de heer Lullfitz.Hij raadde de lokale bewoners aan om alle dode vogels die ze vonden weg te gooien."Als dieren nog in leven zijn en in nood zijn, breng ze dan naar de dichtstbijzijnde dierenarts of bel de hulplijn voor dieren in het wild", zei hij.Reddingswerkers in het wild hebben goede hoop dat sommige van de noodlijdende zwaluwen weer kunnen herstellen.Suzanne Strapp, president van de Busselton Wildlife Rescue and Rehabilitation Group FAWNA, zei dat de lokale gemeenschap zich had verzameld om de vogels te redden."De telefoon gaat sinds gisteravond ongeveer zes uur en mensen vonden ze voor de deur - 50 en 60 ineengedoken onder de dakrand," zei ze."Iedereen is geweldig geweest - veel mensen kwamen van een hele weg naar binnen om ze naar dierenartsziekenhuizen te brengen."Mevrouw Strapp zei dat FAWNA-natuurvrijwilligers de zieke vogels hadden verzameld bij dierenartsen in het zuidwesten."Ze zijn in warme kisten gestopt en we proberen ze weer op te warmen, maar helaas zijn velen van hen gewoon zo uitgeput dat ze niet meer herstellen", zei ze."Deze vogels zijn bij elkaar gekomen, dus om ze samen te brengen met andere vogels, denk ik dat het best geruststellend moet zijn.""De meesten van ons hebben 10 of 20 vogels, maar veel zijn niet zo goed."Alle vogels die het overleven, worden vrijgelaten in hun plaatselijke wetlands."Zolang ze kunnen vliegen en naar buiten kunnen en weer op hun eten kunnen jagen, denk ik dat het wel goed komt," zei mevrouw Strapp. Dan kunnen ze doorgaan met het verwijderen van insecten."