Unieke ijsvulkaan in Kazachstan trekt toeristen van heinde en verre

De steppen van de regio Almaty in Kazachstan zijn niet de meest uitnodigende plek, vooral niet in de winter, maar een ongewoon fenomeen trekt daar de laatste tijd veel toeristen.Gelegen tussen de dorpen Kegen en Shyrganak in het midden van een met sneeuw bedekt plateau is een 14 meter hoge ijstoren die continu water spuit dat vrijwel onmiddellijk in ijs verandert. De unieke structuur ziet eruit als een miniatuurvulkaan, alleen in plaats van hete lava spuit het water. De aanblik is populair geworden onder de lokale bevolking, maar ook bij Instagram-fans en influencers die op zoek zijn naar speciale achtergronden voor hun posts op sociale media.Volgens een recente Instagram-post is de ijsvulkaan het resultaat van een ondergrondse bron die het hele jaar door water spuit. In de zomer zorgt het voor een groene vegetatie die tientallen meters eromheen bloeit, maar in de winter, wanneer de temperatuur onder nul daalt, bevriest het water waardoor de ijsvulkaankegel ontstaat. Het blijft rondom water sproeien, waardoor een natuurlijke ijsbaan ontstaat.Foto's en video's van de ijsvulkaan in Almaty gingen onlangs viraal op sociale media en trokken grote aantallen bezoekers naar de verder onvruchtbare steppen, van wie sommigen urenlang reden om de vreemde natuurlijke formatie persoonlijk te zien.Interessant is dat de lokale bevolking zegt dat dit het eerste jaar is dat de vulkaan daadwerkelijk water laat stromen, omdat er in voorgaande jaren alleen een kleinere, lege ijskegel was."Vorig jaar waren er geen watersproeiers die als een fontein naar boven spoten, maar alleen een lege kegel", vertelde het plaatselijke meisje Samal Zhainak aan Tengri Travel.De ijsvulkaan ligt op vier uur rijden van de Kazachse hoofdstad Nur-Sultan, voorheen Astana.