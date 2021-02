Als je haar maar goed zit: coronacoupe slecht voor mentale gezondheid

De kappers mogen weer open! Onze zuiderburen tenminste. In België kunnen mensen vanaf morgen hun haar weer laten knippen, in Duitsland vanaf maart weer. In ons land blijven de kappers nog zeker tot 2 maart dicht, en dat is volgens deskundigen slecht voor ons welzijn.



Bij onze zuiderburen mogen de kappers dus weer open. De Belgische premier Alexander de Croo had hier een opmerkelijk argument voor: Tijdens een persconferentie op 5 februari zei hij dat ons uiterlijk een grote rol speelt bij hoe we ons voelen. En dat het belangrijk is dat mensen zich goed voelen om de aankomende paar maanden door te komen. Om deze reden heeft de premier er dus voor gekozen om de kappers weer te laten openen.



Sjoerd de Vries weet als geen ander hoe belangrijk een frisse coupe kan zijn voor mensen. In 2017 begon hij met het knippen van daklozen. "Het idee kwam eigenlijk van Canadese kappers. Ik had gezien dat ze in Vancouver daklozen knipten in een park om mensen te helpen", vertelt hij aan EditieNL.



De Vries denkt dat voor deze mensen een knipbeurt een groot verschil kan maken. "Van op straat leven word je hygiëne niet beter natuurlijk. Als je dan een knipbeurt geeft haal je de opgestapelde schaamte en last van iemand z'n schouders af."



Dit zag De Vries gebeuren toen hij een man in de nachtopvang in Rotterdam knipte. "Hij had zijn moeder al heel lang niet gezien, zij woonde in Suriname. Hij durfde niet meer te videobellen vanwege zijn uiterlijk. Toen ik bezig was en nog voordat ik klaar was, ging hij voor het eerst weer videobellen. Hij zei dat hij haar weer onder ogen kon komen en dat was gewoon heel mooi om te zien."



Maar waarom vinden we het onderhouden van ons uiterlijk zo belangrijk. Jongerenpsycholoog Daniëlle Verroen denkt dat dit vooral voor jongeren een prioriteit is. "Ik merk dat door het wegvallen van de structuur en het vele binnen zitten, jongeren niet meer de moeite nemen om zich aan te kleden of te douchen."



Hierdoor ziet Verroen dat mensen en vooral ook jongeren, in een neerwaartse spiraal terecht komen. "Ze krijgen onzekere gevoelens over hun uiterlijk, dat heeft weer invloed op hun functioneren en ze durven dan het scherm bijvoorbeeld niet meer aan te zetten. Vervolgens worden ze hierdoor nog onzekerder."



Het punt is volgens de psycholoog dat we normaal gesproken dingen kunnen doen om ons beter te voelen zoals naar de kapper of sauna gaan. "Dat kan nu allemaal niet en dan val je in een zwart gat. Juist als je je wel verzorgt, dan zit je lekkerder in je vel."

Reacties

14-02-2021 20:52:19 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 48.067

OTindex: 27.109

In dat geval vrees ik het ergste voor mijn mentale gezondheid. Ik hak mijn haren al járen zelf.

14-02-2021 21:02:54 allone

Oudgediende



WMRindex: 42.582

OTindex: 77.078

Onzin. Als je je goed voelt, maakt het niet uit hoe je haar zit, of je maakt er iets creatiefs van - wat een gezeur.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: