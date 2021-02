90-jarige betaalt 10.000 dollar om in Wall Street Journal te klagen over zijn trage internet

Een 90-jarige man uit Californië heeft twee peperdure advertenties gepubliceerd in de toonaangevende krant The Wall Street Journal, waarin hij bij de CEO van zijn internetprovider klaagt over zijn trage internetverbinding.Het lijkt voor sommigen misschien een verregaande demarche, maar het geduld van de hoogbejaarde Aaron M. Epstein was op. Hij is al klant bij telecombedrijf AT&T sinds de jaren 60. Naar eigen zeggen had hij de voorbije twintig jaar geen klachten over het bedrijf, tot 5 jaar geleden. Toen streaming wereldwijd ingang begon te vinden, bleek de kwaliteit en snelheid van zijn internetverbinding ondermaats.“De laatste jaren bedroeg de internetsnelheid soms maar 1.5 Mbps tijdens het streamen op tv, terwijl ik betaalde voor 3.5 Mbps”, aldus Epstein. “Naar een film kijken via streaming leek soms meer op een slideshow.”Epstein keek dan ook reikhalzend uit naar de komst van de razendsnelle glasvezelinternetverbinding, waarmee AT&T intensief adverteerde. De hoogbejaarde man contacteerde het bedrijf met de vraag wanneer glasvezelinternet beschikbaar zou zijn in zijn regio, maar AT&T liet verstaan dat die aansluiting nog niet voor meteen zou zijn.De gepikeerde Epstein besloot dan maar om een drastisch signaal uit te sturen. Hij kocht twee advertenties in de prestigieuze krant The Wall Street Journal, waarvoor hij meer dan 10.000 dollar (8.240 euro) op tafel legde. Één advertentie verscheen begin deze maand in de regio Dallas, in Texas, waar het hoofdkwartier van AT&T gelegen is. De andere verscheen in de regio Manhattan, New York. Daarmee hoopte Epstein dat investeerders op Wall Street de druk op AT&T zouden opvoeren.De advertentie had de vorm van een open brief, gericht aan CEO John T. Stankey, waarin Epstein zijn beklag doet over zijn trage internet. Hij klaagt ook aan dat AT&T volgens hem achterop hinkt tegenover zijn concurrenten.Toen de advertentie op woensdag 3 februari in de krant verscheen, werd Epstein diezelfde ochtend al opgebeld door een woordvoerder van het bedrijf. Hij kreeg de vage belofte dat AT&T “zou bekijken hoe de installatie van glasvezelinternet in zijn regio bespoedigd kan worden”.