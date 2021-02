Blauwe honden in Rusland: We moeten de oorzaak vinden!

Bij de Russische stad Dzerzjinsk lopen een aantal honden rond met een blauwe vacht. De oorzaak ligt waarschijnlijk bij een inmiddels gesloten fabriek in de buurt. Maar hoe dat precies zit, wordt volgens het stadsbestuur pas duidelijk als de honden gevangen zijn.Volgens inwoners van Dzerzjinsk zou een plexiglasfabriek jarenlang illegaal chemisch afval hebben geloosd, waaronder kopersulfaat. Die stof zou de blauwe kleur goed kunnen verklaren: de droge variant is wit, maar als het in aanraking komt met water ontstaat pentahydraat, en dat is (jawel) blauw.De stof kan een brandend of stekend gevoel op de huid geven. Na contact kan het leiden tot jeuk of een ontsteking.Inmiddels hebben ook de lokale autoriteiten zich met het mysterie bemoeid. Zij zijn van plan de honden te vangen, zodat ze onderzocht kunnen worden. "We moeten hun gezondheid controleren en de reden van de blauwe vacht zien te achterhalen", zei een woordvoerder.Dat vangen is mogelijk nog lastig, want hoewel de fabriek niet meer in gebruik is, bepaalt de eigenaar nog wel wie de grond mag betreden. En dus ook wie niet. Het stadsbestuur probeert sowieso een aantal dierenartsen het terrein op te krijgen.In 2017 doken in de Indiase stad Mumbai al eens elf blauwe honden op. Daar werd na onderzoek vastgesteld dat het lozen van chemisch afval de oorzaak van de verkleuring was. De meeste honden zagen er toen na een flinke wasbeurt weer enigszins als zichzelf uit.