Ben je gek geworden, lul? Schipper vaart ijs kapot op Amsterdamse gracht

Een ijselijk drama donderdagochtend op de Amsterdamse Brouwersgracht. Waar de gemeente eerder deze week de sluizen sloot om de ijsgroei en daarmee de kans op schaatsen op de grachten te vergroten, besloot een man vanochtend om zijn bootje te verplaatsen. Daarbij vernielde hij het dunne laagje ijs. Schaatsfans zijn op z'n zachtst gezegd niet blij.Dat blijkt wel uit de tweets van fotograaf Thomas Schlijper. Hij zag vanochtend dat het ijs op de Brouwersgracht kapotgevaren was, en besloot het spoor te volgen:Na een tijdje vond hij de man, schrijft Schlijper. "Hij dacht: ik haal m’n bootje nog snel weg voor het erger gaat vriezen en leg ‘m buiten de stad neer. En bedacht zich halverwege toen hij het ijs om zich heen hoorde kraken. Hij is nota bene zelf een schaatser. En schaamt zich dood."Een andere omstander zag het ook gebeuren, en sprak de schipper niet al te vriendelijk aan. Inmiddels zou zelfs de politie zijn ingeschakeld.Sinds afgelopen zaterdag is in Amsterdam de zogeheten IJsnota van kracht. Door een aantal maatregelen wordt de kans op ijsgroei in de stad vergroot. Zo zijn de sluizen gesloten en geldt een vaarverbod in een aantal grachten.Op die manier hoopt de gemeente dat het ijs sneller en beter aangroeit, zodat er mogelijk dit weekend geschaatst kan worden op de grachten.