Niels na 48 uur reistijd eindelijk op zijn werk: Het was een avontuur

WINTERSWIJK - Sneeuw, ijs en corona maken het deze dagen niet makkelijk om met het openbaar vervoer naar je werk te reizen. Niels Limbeek uit Winterswijk, werkzaam in de GGZ, heeft dat aan den lijve ondervonden. Hij deed er bijna twee dagen over om vanuit Winterswijk op zijn werk in Halsteren, vlakbij Bergen op Zoom in het uiterste westen van Noord-Brabant, aan te komen.



Limbeek slaapt doordeweeks in de buurt van zijn werk en komt in het weekend naar huis. Zondagavond tussen 17.00 en 19.00 uur had hij op zijn werk moeten zijn, maar het werd al snel duidelijk dat het een hele opgave zou worden. "Zondagavond heb ik al snel besloten dat het echt niet ging lukken", zegt Limbeek.



Maandagochtend stond hij om 06.00 uur op station Winterswijk voor poging twee. "Ik kwam tot Arnhem, maar vanaf daar kwam ik niet verder. Om 08.00 uur ging de trein niet, om 11.00 uur niet en om 14.00 uur heb ik het opgegeven. Toen had het geen zin meer in verband met de avondklok en mijn reistijd van drie uur heen, drie uur terug."



Limbeek werk bij een speciale GGZ-instelling, waar mensen met een ernstige persoonlijkheidsstoornis verblijven. "Ik móét naar mijn werk. Het gaat 24/7 door. Op een kapotte knie kun je een pleister doen, maar mijn cliënten hebben specialistische hulp nodig. Ik vind het erg belangrijk die mensen hulp te blijven bieden in deze tijd."



Dinsdagochtend ging Niels Limbeek met frisse moed opnieuw op pad. Het lukt hem om 8.10 uur een trein naar Zutphen te pakken. "Dat was een memorabel moment", zegt hij daarover. "Om 09.00 uur kon ik verder vanuit Zutphen met de stoptrein naar Arnhem en daar moest ik overstappen op een stoptrein naar Breda, waar ik kon overstappen op de trein naar Roosendaal."



Eind van de ochtend laat Limbeek weten in de laatste trein van Roosendaal op weg naar Bergen op Zoom te zitten. Daar aangekomen, moet hij nog een stukje fietsen. In totaal komt dat neer op bijna 48 uur reistijd.



Ondanks alles klinkt hij nog erg optimistisch. "Ik had het avontuur eigenlijk niet willen missen. In coronatijd en met sneeuw: is toch wel heel bijzonder", zegt hij. Vrijdag gaat Niels Limbeek de reis opnieuw wagen. Want hij hoop het weekend te kunnen schaatsen bij de Winterswijkse ijsvereniging.

Reacties

12-02-2021 20:27:11 XavierMeranti

Quote:

"Ik had het avontuur eigenlijk niet willen missen. In coronatijd en met sneeuw: is toch wel heel bijzonder", zegt hij.



Nou ik anders wel als kiespijn. Maar dat zal m'n leeftijd dan wel zijn. Nou ik anders wel als kiespijn. Maar dat zal m'n leeftijd dan wel zijn.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: