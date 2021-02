Jolanda gaat gewoon met de tractor

Sneeuw of geen sneeuw, kraamverzorgster Jolanda Elbert uit Nijverdal is niet voor één gat te vangen. Toen de sneeuwstorm het maandagochtend onmogelijk maakte om met de auto bij haar kraamgezin te komen, ging ze er gewoon met de tractor heen."Ik werd zondagavond al gebeld door onze kraamorganisatie. Mijn collega kon door de weersomstandigheden haar gezin niet bereiken, dus werd de dichtstbijzijnde kraamverzorgster ingezet. Dat was ik", vertelt Jolanda aan EditieNL.Het gezin woont een kilometer bij Jolanda vandaan, dus die afstand wilde ze maandagochtend gaan lopen. Haar man stak daar een stokje voor. "Hij zei: jij gaat niet lopend, je gaat met de trekker." Een goed besluit, zo bleek: "Het was echt bar en boos, er was een sneeuwstorm. Heel slecht weer."Jolanda's man bracht haar maandagochtend naar het gezin. "Mijn man is monteur en heeft een eigen bedrijf in landbouwmachines, daarom heeft hij er een in zijn bezit." De tractor was goed tegen het winterweer bestand. "Je hebt veel grip met zo'n ding. Je glibbert en glijdt niet dus we kwamen veilig en droog aan."Het gezin waar Jolanda heen moest keek vreemd op toen ze maandagochtend voor de deur stond. "Ze waren overdonderd. Ze vroegen zich af hoe ik er was gekomen", vertelt Jolanda. "De buren en overburen stonden mooi achter de gordijnen te kijken."Het bleef niet bij het ene ritje. Jolanda's man heeft haar al de hele week naar haar werk gebracht. Ze is blij dat ze zo toch de nodige zorg kan leveren. "Dat gaat allemaal door. Gezinnen zijn onzeker, het is allemaal al spannend. Zeker als een kindje wat extra zorg nodig heeft in het begin, zijn ouders hartstikke blij dat je er tóch bent."De kraamverzorgster moet wel een beetje lachen om de aandacht die ze nu krijgt. "Voor ons is het heel normaal, maar ik merk nu aan alle reacties dat dat niet zo is", lacht ze. "Je moet gewoon creatief denken! Het is in elk geval een verhaal dat je nooit meer vergeet."