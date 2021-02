Museum zoekt naam voor prehistorische bewoner

Museum Schokland schrijft een publieksprijsvraag uit om de prehistorische 'polderbewoner' een naam te geven. De schedel van de vrouw is al jaren in het museum te zien, maar ze krijgt binnenkort een gezicht. Daarvoor is een zogeheten paleokunstenaar in de arm genomen.



De schedel is van een vrouw van ongeveer 30 jaar oud. Zij overleed rond 2600 voor Christus - 4621 jaar geleden - bij de Overijsselse Vecht. Schokland was er nog niet. Die rivier stroomde langs de huidige oostkant van het eiland. De stoffelijke resten werden in 1990 gevonden, waar in totaal twintig lichamen lagen.



De keuze om juist deze vrouw een gezicht te geven, lag volgens conservator Henk Kloosterman van Museum Schokland voor de hand. "Haar schedel is heel goed bewaard gebleven. Ze had ook een hele leuke zogenoemde bijgave in haar graf: een aardewerken beker. Die viel goed te dateren." Paleokunstenaar Remie Bakker gaat op basis van een 3d-print van de schedel een levensechte gezichtsreconstructie maken.



"Ze moet een naam hebben voordat ze gepresenteerd wordt. Dat is de bedoeling", zegt Kloosterman. Dat moet gebeuren voor de onthulling van het geboetseerde hoofd, in het derde weekend van juni. Het maakproces is de komende tijd te volgen op de website van het museum.

12-02-2021 08:29:27 allone

hier zoeken misschien? Misschien moeten ze op zoek gaan naar echt oude namen. Tot welke bevolkingsgroep hoorde ze, en kent men daar namen van? In ieder geval geen Bijbelse naam dus.

12-02-2021 08:40:40 venzje

Ik heb ooit geleerd dat in belangrijke delen van voorchristelijk Europa mannelijke goden vaak verbonden waren met het volk en vrouwelijke goden met het landschap. Voor deze vrouw een historische naam verzinnen die verbonden is aan het landschap is dan een optie.

Ze is gevonden bij de Vecht. Fechta, is dat wat?

12-02-2021 08:46:16 allone

En Fechta is niet een Latijnse naam, neem ik aan?! @venzje : leukEn Fechta is niet een Latijnse naam, neem ik aan?!

12-02-2021 09:29:25 KhunAxe

Evala, zelf verzonnen, verwijzing naar de eerste vrouw, (volgens religekkies ) @venzje : Fetcha? Ik vind dat klinken als een commando voor een hond, eerlijk gezegdEvala, zelf verzonnen, verwijzing naar de eerste vrouw, (volgens religekkies

12-02-2021 09:38:18 Grouse

Ik vind Walhalla wel wat

12-02-2021 09:41:58 venzje

De Romeinen zouden er Fectio van hebben gemaakt (zoals bij de Utrechtse Vecht het geval was), maar zo'n spelling was meestal een latinisering van de plaatselijk gebruikelijke benaming. Ik leid een mogelijk oudere vorm van de riviernaam uit de losse pols af op basis van mijn bescheiden historisch-taalkundige kennis. Het zou ook nog Fecta kunnen zijn, maar dat bekt net iets minder lekker voor een vrouw, vind ik.



: En jij kunt niet lezen!



Laatste edit 12-02-2021 09:42 @allone : Geen idee, de oudste vermelding van de Vecht is uit 1232 (een kroniek over de slag bij Ane in 1227), dus niet voorchristelijk. Sterker nog: een van de strijdende partijen betrof de bisschop van Utrecht.De Romeinen zouden er Fectio van hebben gemaakt (zoals bij de Utrechtse Vecht het geval was), maar zo'n spelling was meestal een latinisering van de plaatselijk gebruikelijke benaming. Ik leid een mogelijk oudere vorm van de riviernaam uit de losse pols af op basis van mijn bescheiden historisch-taalkundige kennis. Het zou ook nog Fecta kunnen zijn, maar dat bekt net iets minder lekker voor een vrouw, vind ik. @KhunAxe : En jij kunt niet lezen!

12-02-2021 10:12:00 MIADIA

S @KhunAxe : was de eerste vrouw niet Lilith? eigenlijk 'mevrouw god' maar die is de boeken uitgedonderd want 'de' god doet alles alleen?

12-02-2021 10:26:48 KhunAxe

: Volgens de joodse leer, waarschijnlijk hebben die haar naam en wezen gebaseerd op een stukje Mesopotamische mythologie. Daarin was Lilith een demon.. Maar ik heb het over kattelieken @venzje : Ik kan prima lezen, maar hoef het toch zeker niet met je eens te zijn? Fetcha omdat ze bij de Vecht is gevonden? Origineel hoor.. Pfffft....Ik vind het nog steeds als een hondencommando klinken.. @MIADIA : Volgens de joodse leer, waarschijnlijk hebben die haar naam en wezen gebaseerd op een stukje Mesopotamische mythologie. Daarin was Lilith een demon.. Maar ik heb het over kattelieken

12-02-2021 10:34:44 KhunAxe

Ah, Ik zie het nou pas! Ken je dat? Je leest de eerste keer een woord verkeerd en vervolgens lijk je er een blind spot voor te krijgen



Had je het niet nogmaals gezegd dan had ik er weer niet bij stilgestaan. Het is geen kwestie van niet kunnen lezen, wat dat aangaat breng ik het er prima vanaf, maar die verrekte blind spots hé?!



Oh, en Fechta is ook kut! Klinkt als een hondennaam:

Fechta!! Hierrrrr!!!!



. Laatste edit 12-02-2021 10:38 @venzje : Ju mot nie spotte met dyxleksische mesnen!!Ah, Ik zie het nou pas!Ken je dat? Je leest de eerste keer een woord verkeerd en vervolgens lijk je er een blind spot voor te krijgenHad je het niet nogmaals gezegd dan had ik er weer niet bij stilgestaan. Het is geen kwestie van niet kunnen lezen, wat dat aangaat breng ik het er prima vanaf, maar die verrekte blind spots hé?!Oh, en Fechta is ook kut! Klinkt als een hondennaam:

12-02-2021 10:50:59 KhunAxe

Het is trouwens: 'Ge bent zélluf unnu kut..'



Your dialect sucks bro



Ik stuur Evala toch in, misschien win ik wel een prijs. Kei mooie naam!



(Ik zit te genieten Jan, lekker ouderwets clinchen ) @venzje : Hahahaaaa! Kunt wel zien waar je (ook) vertoefd hebt in je levenHet is trouwens:Your dialect sucks broIk stuur Evala toch in, misschien win ik wel een prijs. Kei mooie naam!(Ik zit te genieten Jan, lekker ouderwets clinchen

12-02-2021 11:17:06 De Paus

S Wij noemen deze prehistoriche vrouw Iendala.



Als eerbetoon aan de overleden politica Ien Dales, die door haar verschijning en haar optreden altijd herinneringen aan de oertijd opriep. Als eerbetoon aan de overleden politica Ien Dales, die door haar verschijning en haar optreden altijd herinneringen aan de oertijd opriep.

12-02-2021 11:21:20 KhunAxe

@Questyn : We kennen elkaar echt door en door, althans, voor zover dat mogelijk is op internet. We lopen hier al heel lang rond. We hebben er een heleboel lol mee, nou ja, ik dan..

12-02-2021 11:50:37 Questyn

grinnik hihi hèhèhè @KhunAxe : Dat weet ik... ik lees het meeste wel, en zit geregeld te grinniken. En af en toe moet het even gezegd worden... zodat jullie ook weten hoe het er bij iemand aan toe gaat die het zit te lezengrinnik hihi hèhèhè

12-02-2021 12:38:32 CeeDee

Ik stem voor Monique Smit.

12-02-2021 13:39:21 venzje

@KhunAxe :

'Ge bent zélluf unnu kut..' Quote



O, en je hebt gelijk: 'zelf' is verkeerd gespeld. Maar 'zélluf' ook: het streepje moet naar links. En eigenlijk hadden we natuurlijk 'eiges' moeten schrijven.



Laatste edit 12-02-2021 13:40 De aan- of afwezigheid van het lidwoord 'unne' (niet 'unnu') maakt nogal wat uit voor de betekenis hè?O, en je hebt gelijk: 'zelf' is verkeerd gespeld. Maar 'zélluf' ook: het streepje moet naar links. En eigenlijk hadden we natuurlijk 'eiges' moeten schrijven.

12-02-2021 13:56:02 KhunAxe

Maar heel eerlijk gezegd weet ik dat van het achteroverliggende streepje maar ik kan de code nooit onthouden



ALT-130 zit in mijn hoofd, het vooroverliggend streepje, dus die gebruik ik dan maar, zoiets valt enkel mierenneukers op



: Nee hoor, we nemen elkaar meestal met een zak zout, niks aan de hand @venzje : Maar ik ben geen neerlandicus dus ik mag fouten maken. Jij niet! Noblesse oblige weet je welMaar heel eerlijk gezegd weet ik dat van het achteroverliggende streepje maar ik kan de code nooit onthoudenALT-130 zit in mijn hoofd, het vooroverliggend streepje, dus die gebruik ik dan maar, zoiets valt enkel mierenneukers op @Emmo : Nee hoor, we nemen elkaar meestal met een zak zout, niks aan de hand

