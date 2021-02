Vaccins weggegooid na amateuristisch transport door krokettenvervoerder

Een aantal coronavaccins is op amateuristische manier vervoerd onder meer door de plaatselijke krokettenleverancier. Sommige andere vaccins zijn zodanig door elkaar geschud dat ze moesten worden vernietigd. De inspectie wil nu strengere transporteisen. Dat bericht het AD. Op beelden is bijvoorbeeld te zien hoe een plaatselijke krokettenleverancier een zorginstelling helpt bij het vervoer van het Pfizer/BioNTech-vaccin waarbij het uiterst belangrijk is dat het goed gekoeld blijft. Maar daar heeft de krokettenvervoerder te weinig expertise in.



De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd: ,,Inmiddels heeft de IGJ helaas enkele incidenten gezien, zowel tijdens onze eigen inspecties als via filmpjes op social media”, erkent woordvoerder Mariël van Dam. ,,Covid-vaccins zijn schaars, en als door problemen tijdens het vervoer vaccins niet meer bruikbaar zijn, dan is dat erg onwenselijk.”



Voor farmaceutische groothandels is het dagelijkse kost: medicijnen vervoeren naar ziekenhuizen, apotheken en instellingen. ,,Dat doen wij elke dag volgens hele strikte kwaliteitseisen”, vertelt voorzitter Léon Tinke. Hij was met stomheid geslagen toen hij de beelden zag van het amateuristische vervoer van het vaccin. ,,Die man doet zijn best. Maar het vervoer van een delicaat vaccin is iets anders dan een broodje kroket.”

Reacties

12-02-2021 10:41:03 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.396

OTindex: 19.889

Het blijft een aanfluiting, hoe we in een hoogontwikkeld land als Nederland, die vaccinatiecampagne niet fatsoenlijk georganiseerd kunnen krijgen.

12-02-2021 11:22:36 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 48.031

OTindex: 27.080

Hadden ze dat niet van te voren kunnen bedenken?



Overigens, in een ander bericht las ik dat juist een gecertificeerd vervoerder met de dozen aan het gooien was geweest. De krokettentransporteur had het wel volgens de eisen overgebracht.

Overigens, de vaccins zitten in een geïsoleerde en gekoelde verpakking. Dan hoort het niet uit te maken wie of het vervoert, als het maar voorzichtig gebeurt.

