Man slikt AirPod oordopjes per ongeluk in in zijn slaap

Een 38-jarige man waarschuwt andere AirPod-gebruikers wegens inslikkingsgevaar van de draadloze oordopjes, nadat hij er per ongeluk een in zijn slaap heeft ingeslikt.



Hij ging gewoon door met zijn dag en negeerde het lichte ongemak in zijn borst, maar toen hij een glas water probeerde te drinken, gebeurde er echter iets vreemds.



Terwijl hij probeerde te drinken begon de man te stikken. Hij was in staat om het water eruit te krijgen door voorover te leunen en ging verder alsof er niets was gebeurd.



Uiteindelijk besloot hij naar het ziekenhuis te gaan en bleek na een röntgenfoto dat hij een AirPod had geslikt.



De artsen konden de AirPod met succes verwijderen tijdens een operatie, meldt Oddity Central.

Water drinken ging niet, maar eten wel? Of gaat hij 'door zijn dag' zonder te eten?

Ik gok dat ie dan de bass wel kon voelen Jammer toch dat ze zo snel leeg zijn. Anders was hij er vast eerder achter gekomen als hij de muziek aan zette...Ik gok dat ie dan de bass wel kon voelen

@allone : Zijn maag was reeds gevuld.

