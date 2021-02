Nieuwjaarskaart uit 1988 na 33 jaar alsnog in Stadskanaal bezorgd

Marijke van der Sterre uit Stadskanaal kreeg een nieuwjaarskaart in de bus die 33 jaar geleden al op de post werd gedaan. Janny en Kees uit Nes wensen de familie Koster er een gelukkig 1988 op.,,Ik vind het heel bijzonder dat de kaart alsnog op de plaats van bestemming terecht is gekomen”, zegt Marijke, die sinds tien jaar aan de Frieselaan 9 in Stadskanaal woont. ,,Vroeger stond hier een flat.”Na een oproep in de Kanaalstreek kwam Marijke erachter dat Gerrie Koster uit Appingedam meer weet van de kaart.Gerrie: „De nieuwjaarskaart is door mijn oom en tante uit Nes naar mijn ouders gestuurd. Zij woonden aan de Frieselaan 9, in een woning tegenover de flat. Ze zijn omstreeks die tijd verhuisd naar de Duurwoldselaan in Stadskanaal. Ik denk dat het daar is misgegaan”.De ouders van Gerrie kunnen de nieuwjaarskaart niet meer lezen: zijn moeder is overleden in 2003, zijn vader in 2006.Marijke van der Sterre was van plan de kaart persoonlijk in Appingedam af te geven, maar durfde dat vanwege de gladheid nog niet aan. Dinsdag bleek Gerrie Koster een broer te hebben in Stadskanaal. Marijke heeft de kaart aan hem overhandigd.Marijke is erg nieuwsgierig waarom de kaart nu pas is bezorgd. ,,Het adres mist een letter ‘e’, maar de postcode is juist. Was 50 cent wel voldoende in 1988? Er zitten wel enkele gecodeerde stickers van de post op.”