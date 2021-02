Oudste persoon van Europa overleeft coronabesmetting

De voor zover bekend oudste persoon van Europa en de op een na oudste persoon ter wereld heeft een besmetting met het coronavirus overleefd. Zuster André uit het Franse Toulon viert donderdag haar 117de verjaardag, lieten haar verzorgers weten.



Zuster André zag het levenslicht op 11 februari 1904 als Lucile Randon. In 1944 trad ze in in een katholiek klooster en nam ze de naam André aan als eerbetoon aan haar oudere broer, die zwaargewond terugkeerde uit Wereldoorlog I. In 2009 verhuisde ze naar een woonzorgcentrum. Met 116 – donderdag 117 – levensjaren op de teller is de non de oudste persoon van Europa, en de op een na oudste persoon ter wereld. Maar er is nog een reden om te vieren, want recent overleefde ze een besmetting met het coronavirus.



André testte op 16 januari positief op het virus in haar woonzorgcentrum in het Zuid-Franse Toulon. De kranige vrouw, die blind en deels doof is, ging in quarantaine maar vertoonde geen symptomen.



Volgens een personeelslid van het woonzorgcentrum heeft André veel geluk gehad, maar was de zuster niet bang voor de ziekte. “Integendeel, ze was erg bezorgd om de andere bewoners”, klinkt het in de krant Var Matin.



Ook André zelf toonde zich onbevreesd. “Nee, ik was niet bang omdat ik niet bang was om te sterven”, zei ze op de Franse televisiezender BFM. “Ik ben blij om hier te zijn, maar ik zou ook ergens anders willen, om naar mijn oudere broer, mijn grootvader, mijn grootmoeder te gaan.”



Zuster André is volgens een ranglijst de op één na oudste mens op Aarde. De oudste is Kane Tanaka uit Japan, die op 2 januari 118 is geworden.

Reacties

12-02-2021 12:34:33 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 39.394

OTindex: 83.041

Ouwe taaie......

12-02-2021 13:28:04 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 6.616

OTindex: 2.600





Ik zou het vreselijk vinden, blind, zowat doof, iedereen waar je ooit van gehouden hebt is al dood en daar zit je dan, te wachten tot je ook mag sterven... Brrrr... En dan doet men alsof ze er blij om moet zijnIk zou het vreselijk vinden, blind, zowat doof, iedereen waar je ooit van gehouden hebt is al dood en daar zit je dan, te wachten tot je ook mag sterven... Brrrr...

12-02-2021 13:34:36 allone

Oudgediende



WMRindex: 42.553

OTindex: 77.021

@KhunAxe : ze is een non, dus waarschijnlijk hecht ze weinig waarde aan een actief leven, vooral op deze leeftijd. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet van het leven kan genieten, van het eten, van de zon, en van de mensen om haar heen, misschien van het bidden / contemplatie / wat ze ook doet.

12-02-2021 13:41:11 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 6.616

OTindex: 2.600





Ik heb dit al vaker verteld:



Vele jaren geleden zag ik op een lokaal tv-kanaal dat een 100-jarige gefêteerd werd in het bejaardenhuis waar ze woonde.



Een jonge vrouw interviewde het oude besje en zei met een stralende glimlach dat het besje vast blij was met deze mijlpaal..



De oude dame zoog eens stevig haar gebit vast en zei dat ze er niks aan vond! Iedereen waar ze van gehouden had was dood en ze hoopte maar dat onze lieve heer haar snel zou komen halen..



Natuurlijk begrijp ik best wel dat niet iedereen zo zal denken, maar het oude besje is me altijd bijgebleven.. Ik heb het over zo'n 20 a 25 jaar geleden, dus inmiddels is haar wens vervuld @allone : Ze geeft zelf aan dat ze inderdaad blij is om (nog) hier te zijn maar tevens uitkijkt naar hereniging met overleden familieleden.Ik heb dit al vaker verteld:Vele jaren geleden zag ik op een lokaal tv-kanaal dat een 100-jarige gefêteerd werd in het bejaardenhuis waar ze woonde.Een jonge vrouw interviewde het oude besje en zei met een stralende glimlach dat het besje vast blij was met deze mijlpaal..De oude dame zoog eens stevig haar gebit vast en zei dat ze er niks aan vond! Iedereen waar ze van gehouden had was dood en ze hoopte maar dat onze lieve heer haar snel zou komen halen..Natuurlijk begrijp ik best wel dat niet iedereen zo zal denken, maar het oude besje is me altijd bijgebleven.. Ik heb het over zo'n 20 a 25 jaar geleden, dus inmiddels is haar wens vervuld

12-02-2021 13:45:46 allone

Oudgediende



WMRindex: 42.553

OTindex: 77.021





Overigens was ze al 40 toen ze in het klooster trad, dus ze heeft al heel wat levens achter zich. Niet te geloven, wat ze allemaal heeft zien veranderen.



Laatste edit 12-02-2021 13:47 @KhunAxe : en die overleden familieden zijn mogelijk al heel lang geleden overleden, haar broer kwam zwaargewond terug uit de oorlog, en dát is al meer dan 100 jaar geleden.Overigens was ze al 40 toen ze in het klooster trad, dus ze heeft al heel wat levens achter zich. Niet te geloven, wat ze allemaal heeft zien veranderen.

12-02-2021 13:47:10 venzje

Oudgediende



WMRindex: 19.581

OTindex: 6.695

Quote:

In 1944 trad ze in in een katholiek klooster Ze was al 40 en dacht dat ze het belangrijkste deel van haar leven al achter zich had? Ze was al 40 en dacht dat ze het belangrijkste deel van haar leven al achter zich had?

12-02-2021 13:48:41 allone

Oudgediende



WMRindex: 42.553

OTindex: 77.021

@venzje : ze wilde haar laatste jaren in een klooster doorbrengen. En het is haar gelukt ze wilde haar laatste jaren in een klooster doorbrengen. En het is haar gelukt

12-02-2021 13:48:55 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 6.616

OTindex: 2.600

Ook zal ze vast onder de zusters goede vriendinnen hebben gehad die inmiddels ook al overleden zijn. Maar oké, ieder het zijne, persoonlijk zou ik al in mijn handen knijpen als ik er nog een jaar of 10 aan kan vastplakken, we zien wel. @allone : Natuurlijk, maar die kan goed pas 30 jaar dood zijnOok zal ze vast onder de zusters goede vriendinnen hebben gehad die inmiddels ook al overleden zijn. Maar oké, ieder het zijne, persoonlijk zou ik al in mijn handen knijpen als ik er nog een jaar of 10 aan kan vastplakken, we zien wel.

12-02-2021 13:50:15 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 48.031

OTindex: 27.080

@allone :

Niet te geloven, wat ze allemaal heeft zien veranderen. QuoteNiet te geloven, wat ze allemaal heeft zien veranderen. Daarmee denk ik nog wel eens aan mijn grootmoeder. Die woonde in Deventer, en heeft daar de eerste auto de stad zien binnenrijden (Een karre zónder peerden d'rveur?). Voor haar overlijden maakte ze nog de maanlanding mee.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: