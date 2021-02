Mannetjesijsbeer doodt vrouwtje tijdens seks in Amerikaanse zoo

De mannelijke ijsbeer Nuka heeft in een Amerikaanse dierentuin een vrouwtje van zijn soort gedood toen hij probeerde met haar te paren. Het park waar het dodelijke incident plaatsvond, Detroit Zoo, is geschrokken. ,,Dit was heel onverwacht.”



De 16-jarige Nuka heeft het vrouwtje Anana (20) maandag gedood, terwijl hij probeerde te paren. Anana leefde sinds januari 2020 in de dierentuin in de Amerikaanse staat Michigan.



Nuka en Anana leefden in 2020 een tijdje samen, voordat ze een paar maanden gescheiden werden. Volgens Detroit Zoo hebben er nooit incidenten plaatsgevonden tussen de twee. In het kader van een fokprogramma keerde Anana afgelopen week weer terug bij Nuka in het verblijf.



Het is bekend dat geslachtsgemeenschap tussen grote roofdieren, zoals beren, soms agressief verloopt. ,,Vaak hoort er fysieke dominantie bij”, vertelt Scott Carter van Detroit Zoo tegen de zender WDIV-TV. ,,Dat zie je als bijvoorbeeld de mannelijke ijsbeer het vrouwtje bij haar nek pakt en daarin bijt.”



Dat Nuka, die sinds 2011 in het park verblijft, daarbij het 20-jarige vrouwtje heeft gedood, is een schok voor de medewerkers. ,,Dit was heel onverwacht”, aldus Carter. ,,Het personeel is verbijsterd door het overlijden van Anana. We zagen deze tragische gebeurtenis niet aankomen.” Detroit Zoo verklaart niet op welke manier Anana precies om het leven is gekomen.



In het verleden heeft Nuka wél succesvol gepaard, laat de dierentuin in een persbericht weten. Afgelopen november is het park nog verblijd met een ijsbeertweeling, waarvan Nuka de papa is. De tweeling en hun moeder Suka leven in een apart verblijf.



Detroit Zoo meldt dat het park al tientallen jaren geen dodelijk voorval tussen dieren heeft meegemaakt. De laatste keer was in 1998; toen ging het toevallig ook om een dodelijk incident onder ijsberen.

Reacties

11-02-2021 08:29:06 KhunAxe

Als dierenliefhebber vind ik dit een vreselijk bericht. Anderzijds weet ik ook als dierenliefhebber dat dit soms voorkomt, en niet enkel tussen grote roofdieren, dat is een omissie in het artikel, ook bij kleinere dieren en dieren die geen roofdier zijn zie je dit verschijnsel soms..



Ook bij insecten en arachniden. Een van de meest bekende in deze is de zwarte weduwe, een spin die er om bekend staat haar partner vlak na de paring te doden en op te eten, vandaar 'zwarte weduwe'.

11-02-2021 08:33:50 allone

De vraag is natuurlijk hoe en waarom? Gebeurt dit in de natuur ook, of zijn deze dieren te gestresst omdat ze altijd opgesloten zitten?

11-02-2021 08:39:32 KhunAxe

Het elkaar doden in de zoo wegens stress komt ook voor, maar zover ik weet niet tijdens een paring maar omdat een paar dieren ineens een vreselijke hekel aan elkaar krijgen en elkaar aanvliegen. @allone : Gebeurt inderdaad in de natuur ookHet elkaar doden in de zoo wegens stress komt ook voor, maar zover ik weet niet tijdens een paring maar omdat een paar dieren ineens een vreselijke hekel aan elkaar krijgen en elkaar aanvliegen.

11-02-2021 08:43:52 allone

Polar bears have been known to eat each other in the past, but now this once-rare phenomenon is rampant. With climate change melting Arctic ice and humans encroaching on their habitat, polar bears have increasingly resorted to killing and eating each other.

Russian researchers have observed a sudden rise in cases of polar bears attacking and devouring one another due to limited availability of traditional prey like seals. “We state that cannibalism in polar bears is increasing,” @KhunAxe : En blijkbaar gebeurt het steeds meer:Polar bears have been known to eat each other in the past, but now this once-rare phenomenon is rampant. With climate change melting Arctic ice and humans encroaching on their habitat, polar bears have increasingly resorted to killing and eating each other.Russian researchers have observed a sudden rise in cases of polar bears attacking and devouring one another due to limited availability of traditional prey like seals. “We state that cannibalism in polar bears is increasing,”

11-02-2021 08:51:12 KhunAxe

@allone : Vroeger keek ik met graagte naar documentaires over ijsberen, ik vind het schitterende dieren! Ik kijk ze al jaren niet meer omdat het meestal gaat om hongerlijdende dieren, zozeer dat ze elkaar inderdaad opvreten. Nee, voor mij is de lol er vanaf

11-02-2021 09:10:04 allone

@KhunAxe : binnenkort zijn die documentaires geschiedenislessen: over hoe het vroeger hier op aarde was

