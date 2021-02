Japanse onderzeeër kan niet meer duiken na botsing met schip in Stille Oceaan

In de Stille Oceaan is een onderzeeër van het Japanse leger met een vrachtschip in botsing gekomen. Minister van Defensie Nobuo Kishi noemt het voorval 'extreem spijtig'.



Omdat de antenne door de botsing beschadigd raakte, moesten de opvarenden met hun mobiele telefoon het incident melden. Onderzeeër Soryu kan nog wel varen, maar niet meer duiken, meldt CNN.



De 84 meter lange Soryu was bezig aan een trainingsmissie voor de kust van het eiland Shikoku. Hoewel de bemanning door de periscoop het vrachtschip nog wel aan zag komen, kon de onderzeeër niet meer op tijd uitwijken.



"Terwijl de Soryu boven water kwam, schraapte die langs het andere vaartuig", zei de Japanse defensieminister Nobuo Kishi. "Het is extreem spijtig dat de onderzeeër met een commercieel schip in botsing is gekomen."



Volgens de Japanse regering zijn drie mensen aan boord van de duikboot gewond geraakt. Vrachtschip Ocean Artemis, dat geregistreerd staat in Hongkong, zou niks van de botsing gemerkt hebben en raakte niet beschadigd.

