Man duwt eigen auto per ongeluk water in

HEERHUGOWAARD - Een man heeft dinsdagochtend zijn eigen auto per ongeluk de sloot ingeduwd. Dit gebeurde op het Irene Vorrinkland in Heerhugowaard. Tijdens het verlaten van een parkeervak bleek de auto te zijn vastgesneeuwd. Toen de bestuurder vervolgens de auto al duwend in beweging probeerde te krijgen, bleek deze nog in de eerste versnelling te staan en schoot door.