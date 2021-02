Dit land kampt met een tekort aan wiet

In Jamaica mogen inwoners rustig en legaal een jointje roken. Maar momenteel kampt het land met een wiettekort door een mislukte oogst.



Het tekort aan marihuana komt door een aantal factoren. Jamaica werd de afgelopen tijd getroffen door moeilijke weersomstandigheden: na een periode van zware regenval volgde namelijk extreme droogte. Daarnaast nam de lokale consumptie toe, maar het aantal marihuanaboeren af. Experts vrezen dat de illegale markt op het eiland hierdoor groeit.



Het imago van Jamaica wordt al langer geassocieerd met het roken van een jointje. Het land kenmerkt zich door reggae, rastafari en, jawel, marihuana. In 2015 wordt gereguleerde medische marihuana toegestaan en kleine hoeveelheden wiet gedecriminaliseerd.



De weersomstandigheden en mislukte oogst zorgen voor tienduizenden dollars aan verlies. Daardoor is de wiethandel op het eiland schaarser en duurder geworden. Maar ook de welbekende pandemie speelt een rol in de het productieproces van cannabis. De strenge coronamaatregelen, waaronder een avondklok om 18.00 uur, belemmeren de boel. De marihuanaboeren kunnen namelijk niet meer ’s avonds op de velden werken.

11-02-2021 12:20:41 allone

De marihuanaboeren kunnen namelijk niet meer ’s avonds op de velden werken. kunnen ze geen uitzondering voor deze mensen maken? Ze kunnen toch tijdens het plukken genoeg afstand houden, bovendien zijn ze nog buiten ook



kunnen ze geen uitzondering voor deze mensen maken? Ze kunnen toch tijdens het plukken genoeg afstand houden, bovendien zijn ze nog buiten ook

Maar goed, hoeveel mensen hebben ze werkelijk medicinaal nodig? Als die ze maar krijgen, die anderen hebben ze niet nodig.

