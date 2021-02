Man overlijdt nadat gender reveal party gruwelijk mis gaat

Een man in Michigan (VS) is overleden nadat hij gewond raakte tijdens een gender reveal partytruc die vreselijk misging.



De 26-jarige man stond vlakbij toen een klein kanonapparaat in de achtertuin van een huis werd uitgerold.



Het kanon werd ontstoken, maar blies vervolgens op en schoot granaatscherven alle kanten op.



Het slachtoffer werd geraakt door het metaal en werd in ernstige toestand met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ondanks de inspanningen van artsen konden ze het leven van de jongeman niet redden, meldt Lad Bible.



Naast zijn dood hebben de granaatscherven ook drie auto’s beschadigd die in de garage geparkeerd stonden.

Reacties

10-02-2021 20:11:39 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 84.063

OTindex: 36.511



zonder die malle fratsen hadden ze dat anders binnenkort ook geweten, tenminste, als niet later blijkt dat het kind iets wil laten aanpassen jammer voor die man, maar in ieder geval weten ze nu het geslacht van de baby....zonder die malle fratsen hadden ze dat anders binnenkort ook geweten, tenminste, als niet later blijkt dat het kind iets wil laten aanpassen

10-02-2021 20:31:38 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 39.387

OTindex: 83.012

Is het nou écht nodig om zulke idiote fratsen uit te halen voor iets wat nog komen moet?

10-02-2021 21:05:52 Minala

Senior lid

WMRindex: 164

OTindex: 63

Ik snap gender reveal party's sowieso niet. En waarom het altijd maar unieker en uitbundiger moet dan de ander..



Wat is er mis met een taart met aan de binnenkant de kleur? Is al verassing genoeg als je het mij vraagt. En lekker.

10-02-2021 21:07:41 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 47.998

OTindex: 27.059

@Minala : Mensen bieden tegen elkaar op. Spelletje ver pissen, zou je kunnen zeggen.

10-02-2021 21:43:08 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 84.063

OTindex: 36.511

@Emmo :

hier pisten ze zo ver dat het arme kind al voor de geboorte geen vader meer heeft hier pisten ze zo ver dat het arme kind al voor de geboorte geen vader meer heeft

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: