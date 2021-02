Bolivia onderzoekt dood van 35 bedreigde andescondors

Bolivia heeft een groep onderzoekers gestuurd naar het gebied waar in de afgelopen dagen 35 dode andescondors werden aangetroffen. De autoriteiten vrezen dat de dieren zijn vergiftigd, schrijft de BBC.



De dode condors werden aangetroffen rond het karkas van een geit in het zuidelijke departement Tarija. Mogelijk hadden de aaseters het vergiftigde vlees van de geit gegeten. Er lagen ook dode honden nabij het karkas.



Natuurbeschermingsorganisatie BirdLife schreef eind vorig jaar dat het aantal andescondors in Zuid-Amerika in rap tempo afneemt en dat de soort met uitsterven wordt bedreigd.



In 2018 werden er in het westen van Argentiniƫ ook al eens 34 vergiftigde andescondors gevonden. Die dieren waren hoogstwaarschijnlijk gedood door veehouders, die zo wilden voorkomen dat de vogels hun vee aanvielen.



Het Boliviaanse milieuministerie spreekt tegenover persbureau AFP van "onherstelbare schade aan onze natuur en de soort". Het is niet duidelijk wie er achter de mogelijke vergiftiging zit en of de condors ook het doelwit waren. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan.



De andescondor is met een spanwijdte van 2,70 tot 3,20 meter een van de grootste vogels ter wereld. De dieren kunnen 70 jaar oud worden.

op deze manier worden ze zeker geen 70 jaar oud, maar sterven ze uit

Dat is dus met één vergiftigde geit ruim een half procent van de populatie uitgeroeid (die is rond de 6700 vogels). Afschuwelijk. Het zijn zulke imposante vogels!

