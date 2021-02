Vrouw wordt lastiggevallen door wildvreemde man, maar dan doet redder in nood dit

Een dappere TikTokker heeft een vrouw gered van een opdringerige man die haar aanraakte en vroeg of ze met hem mee naar huis wou. De redder in nood deed alsof hij de vrouw kende.



De moedige TikTokker, die zichzelf Brandon Robert noemt, deelde een video van het opvallende tafereel. Onlangs was hij in een winkel en zag hij hoe een jonge vrouw lastiggevallen werd door een wildvreemde man.



Brandon besloot om naar de vrouw toe te stappen en te doen alsof hij haar kende. “Oh mijn God, hoe gaat het met je?”, vraagt hij haar. “Goed! En met jou?”, antwoordt de vrouw. Brandon vraagt haar wie de man is. Daarop maakt de vrouw duidelijk dat ze geen idee heeft en dat ze zo snel mogelijk weg wil. “Mijn tante is hier. Kom je mee?”, vraagt Brandon. “Tante Claire? Leuk, laten we gaan”, zegt ze.



De vrouw gaat mee met Brandon en bedankt hem. “Bedankt om me te helpen. Hij vroeg of ik met hem mee naar huis wilde. Het was zo akelig!”, klinkt het.



De video ging meteen viraal en werd intussen al meer dan 37 miljoen keer bekeken. Zowat iedereen prijst zijn heldhaftige actie. “We hebben meer mensen zoals jij nodig”, “Bedankt om haar te helpen. Schrijnend om te zien hoe vaak vrouwen met dergelijke situaties te maken krijgen”, en “Respect!”, klinkt het onder meer.

Reacties

10-02-2021 14:39:13 venzje

Oudgediende



WMRindex: 19.561

OTindex: 6.687

En dit is waar maar raar? Ik vind het de normaalste zaak van de wereld dat je zo'n dame ontzet.

Waar maar raar is nu juist dat veel vrouwen zo vaak worden lastiggevallen.

10-02-2021 15:17:20 Mikeph

Actief lid

WMRindex: 102

OTindex: 7

Het is raar dat je zoiets moet filmen.

Is het in scene gezet?

Je hoort de andere man namelijk helemaal niet op de achtergrond.

Dit riekt meer naar likes binnen willen halen.

