Strooiwagen gaat viraal in België: Vroeger was dit de manier om zout te strooien

Op sociale media in het Belgische Henegouwen raken ze niet uitgepraat over opmerkelijke beelden van vanmorgen. Bij gebrek aan een strooiwagen reed een vrachtwagen van de stadsdienst door het centrum. In de laadbak zat een stadsarbeider op zijn knieën die strooizout op het wegdek smeet.Allicht waren alle beschikbare strooiwagens elders bezig. Volgens burgemeester Jacues Gobert kwam het initiatief van de twee leden van de stadsdienst zelf. ,,Goedbedoeld, maar de man heeft zichzelf in gevaar gebracht. Wij zouden zulke praktijken nooit hebben toegelaten. Als de vrachtwagen betrokken was geraakt bij een ongeluk, had hij mogelijk zware verwondingen opgelopen”, zegt de burgervader tegen Sudpresse.De verantwoordelijk ambtenaar gaat erover in gesprek. ,,Maar ik wil u eraan herinneren dat dit vroeger de manier was om zout te strooien.”