Leergierige jongen (12) wil weten of ijzer aan zijn buik kan ‘plakken’, slikt 54 magneetjes in

Rhiley Morrison wilde wel eens proberen om als superheld Magneto door het leven te gaan. En dus slikte de 12-jarige Britse jongen 54 magneetjes in, benieuwd als hij was of er ijzer aan zijn buik kon plakken. Uiteindelijk viel hem geen superkracht, maar een zes uur durende operatie ten deel.Het was een ‘experiment’ voor de jongen uit Prestwich, uit de regio Manchester. Rhiley was benieuwd of er metalen voorwerpen aan zijn buik zouden kleven als hij de magnetische balletjes had ingeslikt. Ook was hij benieuwd hoe ze eruit zouden zien als hij op het toilet zat. Hij slikte er een hoop in op 1 januari, op 4 januari volgde een tweede lading.Toen de balletjes er vier dagen later nog steeds niet met zijn ontlasting waren uit gekomen, werd de jongen ongerust. Hij wekte zijn moeder, Paige Ward (30), om 2 uur 's nachts, zo schrijven lokale media, en zei haar dat hij per ongeluk twee balletjes had ingeslikt.Ward nam het zekere voor het onzekere en nam haar zoon mee naar het ziekenhuis. Er werden röntgenfoto's gemaakt: er bleken niet twee, maar 54 magnetische balletjes in zijn maag en dikke darm te zitten.De artsen waren bang dat de magneetjes door zijn weefsel zouden branden of vitale organen zouden aantasten en snelden met Rhiley richting operatiekamer. Daar werden de balletjes tijdens een zes uur durende operatie verwijderd.Tien dagen lang kon de jongen niet uit bed komen. Al die tijd braakte hij een groenachtige vloeistof uit die werd veroorzaakt door het lekken van zijn darm. Eten moest via een slangetje. Moeder Paige: ,,Rhiley houdt heel erg veel van wetenschap en experimenten, daarom had hij dit gedaan. Het is zo stom. Maar dat is wat kinderen doen.’’Na twee weken werd de jongen uit het ziekenhuis ontslagen.