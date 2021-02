COVID-vaccinatiecentrum lokt mensen met gratis ijsjes

Een COVID vaccinatiecentrum Moskou, Rusland verleidt bewoners de prik te nemen door gratis ijsjes weg te geven.



Uit onderzoek blijkt dat slechts 38% van de Russen bereid is om Sputnik V (Russisch vaccin) te nemen.



Russische media meldden dat aangezien Moskou een van de weinige plaatsen kampt met een overschot aan het Sputnik V COVID-19-vaccin en het kleine aantal mensen die ervoor kiest zich te laten vaccineren, het centrum heeft besloten om voor een andere aanpak te kiezen en mensen te lokken met de zoete lekkernij.



Er is al lang een mysterie rond het zelf ontwikkelde Sputnik V-vaccin van Rusland, met ontwikkelaars – het Gamaleya National Center of Epidemiology and Microbiology en het Russian Direct Investment Fund – die de gegevens van fase 3-proeven nog niet hebben gepubliceerd in een peer-reviewed westerse publicatie.



Informatie over het aantal Sputnik V vaccinaties is ook beperkt, aangezien de regering is gestopt met het verstrekken van updates nadat hun cijfers in twijfel werden getrokken.

Reacties

10-02-2021 06:33:38 allone

Geloofwaardig: mensen maken een bewuste keuze om al dan niet een vaccin te krijgen.. en dan veranderen ze hun mening vanwege een ijsje?

10-02-2021 06:58:30 KhunAxe

'nog niet hebben gepubliceerd in een peer-reviewed westerse publicatie.'



Deze zin kan enige verwarring scheppen, hieronder een uitleg wat wordt verstaan onder een peer-review, AKA peerreview in goed Nederlands



*Peerreview (Engels: peer review, ook wel aangeduid als: collegiale toetsing of onderlinge toetsing) is een methode om de kwaliteit van (geschreven) werk te verbeteren, verifiëren of controleren door het werk te onderwerpen aan de kritische blik van een aantal gelijken (Engels: peers), meestal vakgenoten of collega's van de auteur.*



Wat er dus gezegd wordt is dat westerse collega's (nog) geen mogelijkheid hebben gehad om het vaccin op zijn merites te beoordelen, ofwel, het kan net zo goed fake zijn, we weten het gewoonweg niet. Waarom niet? Omdat er dus geen peerreview heeft plaatsgevonden. Zo, weten we dat ook weer Deze zin kan enige verwarring scheppen, hieronder een uitleg wat wordt verstaan onder een peer-review, AKA peerreview in goed NederlandsWat er dus gezegd wordt is dat westerse collega's (nog) geen mogelijkheid hebben gehad om het vaccin op zijn merites te beoordelen, ofwel, het kan net zo goed fake zijn, we weten het gewoonweg niet. Waarom niet? Omdat er dus geen peerreview heeft plaatsgevonden. Zo, weten we dat ook weer

10-02-2021 07:18:58 allone

@KhunAxe : de vraag is waarom het gecontroleerd moet worden door westerse collega's. Er zijn genoeg collega's in het oosten

10-02-2021 07:34:35 KhunAxe

@allone : Ik vertrouw die Russen voor geen meter wat dat aangaat... En ik denk met mij velen. Daarom dus

