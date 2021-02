Wie heeft deze enorme bult sneeuw gedumpt op de oprit van Hanneke in Ruinen? Ze had haar parkeerplek nota bene net sneeuwvrij gemaakt

Hanneke Luning uit Ruinen stond maandagmiddag voor een nare verrassing toen ze zag dat op haar net vrijgemaakte oprit een enorme berg sneeuw was gedumpt. „Wie doet dit nou?”„Voor mijn huis heb ik maar één parkeerplek. Voordat ik vanochtend naar mijn werk ging, ben ik een dik halfuur bezig geweest met het vrijmaken van deze oprit”, vertelt Luning. „Tussen de middag kwam ik thuis en zag ik ineens die enorme bult sneeuw. Daar werd ik zo verdrietig van.”Luning vermoedt dat een sneeuwschuiver van de gemeente de sneeuw voor haar huis heeft gedumpt. „Ik belde naar de gemeente toe, maar de vrouw die ik aan de lijn kreeg wist van niets. Ik moest maar een klacht indienen.”De bult sneeuw ligt nog steeds op de oprit van Luning. „Eerlijk gezegd hoop ik dat de gemeente of iemand met een tractor aanbiedt om te helpen. Met het normale pak sneeuw was ik al een tijd bezig en dit is zoveel meer. De gemeente meldde net wel dat ze alsnog gingen kijken wat ze konden doen. Hopelijk gaan ze ook echts iets ondernemen.”