Spelen in de sneeuw werd Kwibus (3) fataal: Hij heeft er tien minuten van genoten

Kwibus speelde altijd buiten en was gek op vogels najagen. Zodra de jonge kat zondagochtend de sneeuw zag, was hij dolenthousiast. Maar tien minuten dollen in de sneeuw, werd hem fataal."Er leek niks aan de hand", vertelt zijn baasje Gert Jan Bakker. Kwibus speelde altijd in de tuin, maar vandaag was hij na tien minuten uitgerend en klaar met spelen. "Binnen ging hij meteen liggen. We hebben hem warm gewreven, maar al snel begon zijn achterpoot te trekken. Er kwam kwijl uit zijn bek en aan zijn ogen zagen we dat het niet goed ging."Binnen een paar minuten was Kwibus dood. "We denken dat het een combinatie was van zijn zwakke hart en de opwinding van de sneeuw. En de kou zal ook vast hebben meegespeeld."Gert Jan gaat Kwibus in de tuin begraven. "We gaan zo proberen een gat te maken. Het is triest. In het voorjaar zou hij vier worden. Hij was nog erg jong."Dat een kat overlijdt in de sneeuw, is uitzonderlijk, zegt Niels Dorland van de Dierenbescherming. "Ik heb het nog niet eerder gehoord. Katten zoeken meestal beschutting als het te koud wordt. Daarom is het op koude dagen belangrijk op de motorkap van de auto te tikken voor je wegrijdt, omdat er een kat onder kan zitten."Dorland denkt dat de meeste katten geen zin hebben om vandaag naar buiten te gaan. "Katten zijn dieren die de warmte opzoeken." In principe hebben katten buiten in de winter geen last van de kou, maar het is wel belangrijk dat ze altijd naar binnen kunnen. Het is handig als het kattenluikje goed werkt. "Als huiskatten het buiten te koud vinden, blijven ze vanzelf wel binnen."Ook honden kunnen het koud krijgen in de sneeuw. Het is dan ook belangrijk dat honden in beweging blijven. Vooral als ze in de sneeuw rollen en spelen. Bij extreme kou is het volgens de Dierenbescherming handig om de voetzolen in te smeren met vaseline of een speciale teer die je bij de dierenarts kunt kopen.Sneeuw eten is niet goed voor een hond, dat kan darm- en maagklachten veroorzaken. Ook strooizout oplikken is niet goed, daardoor kan een hond een zoutvergiftiging krijgen. De Dierenbescherming heeft nog een laatste tip: wrijf je hond goed droog na het uitlaten en zorg voor een plekje waar hij weer kan opwarmen.