Deze auto die één wordt met de natuur? Er valt weinig tegen te doen

Verschillende instanties kunnen maar weinig doen tegen de Fiat Marea uit 1997 die al jaren stilstaat bij zorgcentrum Maartenshof in Stad. De auto staat op particulier terrein, waardoor de gemeente Groningen niets kan doenDe auto staat op een parkeerplaats bij Maartenshof. De apk is sinds 2014 verlopen, twee banden zijn lek en het mos begint inmiddels op de motorkap te groeien.Toch lijkt de auto er rechtmatig te staan. 'De situatie is bij ons bekend, maar omdat de auto niet op gemeentegrond staat kunnen wij niets doen', zegt een woordvoerder. 'Bij een soortgelijk geval in Beijum konden we wel optreden, maar die auto stond dan ook op de openbare weg.'Ook woningcorporatie De Huismeesters kan niets doen tegen de auto. De corporatie is wel met de eigenaar in gesprek, laat een woordvoerder weten. 'Alle bewoners hebben een 'eigen' parkeerplek, de bewoner is bekend. Er zijn hierover gesprekken, maar ik kan er met het oog op de privacy niets over zeggen.'Intussen blijken buurtbewoners zich te storen aan de auto. 'Het is eigenlijk een doorn in het oog', zegt een buurvrouw van degene aan wie de auto zou toebehoren afgelopen dinsdag in Noord Vandaag. De auto is van een bewoner die een teruggetrokken leven schijnt te leiden.Ook André de Jong, die in de buurt woont en wiens ouders enige tijd in Maartenshof hebben gewoond, baalt ervan dat de auto er nog steeds staat.'Maar het probleem is dat de auto op particulier terrein staat. Tegelijkertijd is iedereen erbij gebaat dat de auto weggaat. Maar tot nu toe gebeurt dat niet: iedere keer als ik er met m'n vrouw langsloop zie ik die stomme auto er weer staan. Het is tijd dat de auto een keer weggetakeld wordt.'