Hek doorgeknipt: emoes en damherten lopen door Stadskanaal

Een hek bij de dierenweide aan de Manegelaan in Stadskanaal is doorgeknipt. Daardoor liepen zondagochtend emoes en damherten door verschillende straten in Stadskanaal.

De emoes zijn volgens de politie inmiddels weer terug in de dierenweide, maar de damherten lopen nog door de straten in Stadskanaal.



De damherten lopen in de omgeving van de Vijverlaan, Manegelaan en Maarsbroek. De politie adviseert de damherten met rust te laten.

