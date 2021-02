Dochter van 1 jaar sluit moeder (zonder jas) in de vrieskou buiten op balkon in Winschoten

De bewoonster van een flat aan de Narcisstraat in Winschoten werd maandagochtend door haar dochter van één jaar buitengesloten op het balkon.Het meisje zette de ‘klink’ op de deur toen haar moeder even op het balkon stond.Omdat de vrouw de deur niet meer open kon krijgen moest de brandweer in actie komen. De vrouw kreeg een isolatiedeken om warm te blijven. Omstanders brachten haar een muts en jas.Na zo’n veertig minuten konden de brandweermannen de deur verwijderen en kon de vrouw herenigd worden met haar dochtertje.