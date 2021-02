Duitse vrouw (95) medeplichtig aan meer dan 10.000 moorden

Duitse aanklagers hebben een aanklacht ingediend tegen een 95-jarige vrouw die volgens hen medeplichtig was aan de moord op meer dan 10.000 mensen in concentratiekamp Stutthof tijdens de Tweede Wereldoorlog.



De vrouw werkte als typiste en secretaresse. Ondanks haar leeftijd wordt de zaak behandeld door een jeugdrechtbank omdat ze nog geen 21 was toen ze in het kamp werkte.



In een verklaring aan de NPR zei senior officier van justitie Peter Müller-Rakow dat de vrouw de kampleiders hielp bij het uitvoeren van “de systematische moord op Joodse gevangenen”, samen met Poolse partizanen en Russische krijgsgevangenen.

Reacties

08-02-2021 22:50:33 Emmo

Oudgediende



Iets zeg me dat het risico op herhaling niet bijzonder groot is.

