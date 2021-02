Honderdduizenden muizen vallen huizen en bedrijven binnen

Australische steden worden overspoeld door muizen.



De knaagdieren zijn de huizen op het platteland van de staat New South Wales en delen van andere staten binnengedrongen nadat ze tijdens ongewoon zware regenbuien hadden gebroed.



Ondertussen zijn de aantallen explosief gestegen en experts waarschuwden dat het probleem nog langer kan voortzetten, waardoor boeren vrezen voor hun opbrengsten, schrijft The Sun.



Burgemeester Al Karanouh vertelde News.com.au: “Ze kwamen uit het niets. Honderdduizenden van hen vallen de huizen en bedrijven van mensen binnen en het is moeilijk om ze uit te roeien.”

Reacties

08-02-2021 22:45:09 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 39.373

OTindex: 82.971

Poessie mauw

Kom eens gauw

Er is heel veel werk voor jou!



Even meezingen allemaal hè!

08-02-2021 22:54:09 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 47.947

OTindex: 27.015

@Mamsie :

Even meezingen allemaal hè! QuoteEven meezingen allemaal hè! Als ik ga meezingen zijn die muizen inderdaad rap verdwenen

