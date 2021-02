IJs-en-ijskoud water? Zwemmer Albert duikt er dan juist in

ZEVENAAR / DIDAM - Een man loopt met twee honden langs de oever van de Nevelhorst in Didam. Hij draagt een dikke winterjas, stevige laarzen en heeft een paraplu in zijn hand. Zijn mond valt nog net niet open als hij Albert Stienezen (55) zichzelf ziet uitkleden. De Zevenaarder is zulke blikken wel gewend.Het laat Stienezen koud. Hij is niet voor niets een ijszwemmer, iemand die in training is voor de ijsmijl: ruim 1,6 kilometer zwemmen in water van minder dan 5 graden. Ook komende week, waarin ijzige temperaturen voorspeld zijn, duikt hij gewoon weer in het water.Even eerlijk: onder deze omstandigheden is het toch geen doen in het water?,,Nou, ik heb niet altijd even veel zin, maar je moet gewoon niet aan de kou denken. Gewoon doen en regelmatig gaan. Als je een paar keer verzaakt, moet je ook weer meer wennen aan de kou. Dit water zal rond de 3, 4 graden zijn. Op de fiets met 4 graden en regen, dát voel je. In het water voel je ook wel de kou, maar je bent er helemaal door omringd. Je bent er dan één mee. Meer dan het water, mijn zwembroek, een badmuts, een duikbril en oordopjes is er niet.”Wat doet die kou met je lichaam?,,Tot een meter of 800 niet heel veel, maar daarna raak je al snel onderkoeld en kom je behoorlijk slecht het water uit. 3 of 4 graden is voor je lichaam een wereld van verschil. Bij 3 graden voelt het net alsof je ijs in je handen hebt. Maar na afloop is het het allerzwaarst. Je evenwichtsorgaan raakt van streek, waardoor je gaat wankelen. En je gaat natuurlijk bibberen. Het is dan een kwestie van zo snel mogelijk aankleden, waar mijn vrouw soms bij moet helpen, en een warme kruik en thee erbij. En als je een douche in de buurt hebt, dan moet je beginnen met een koude straal. Anders ga je van je stokje.”Hoe lang train je hier al voor?,,Vanaf de zomer ben ik in steeds kouder water gaan trainen. Daardoor wen je makkelijker aan kou. De laatste tijd train ik drie keer per week. Toen de zwembaden nog open waren, was dat vijf keer. Mijn basissnelheid ebt daardoor nu een beetje weg. Naarmate je langer in het koude water ligt, ga je sowieso trager zwemmen.”Voel je je altijd veilig in het water?,,Ik probeer met deze kou wel te zwemmen daar waar ik de bodem kan zien. Dat geeft een veilig gevoel. Stel dat er wat gebeurt, dan kan er iemand naar me toe komen. Ik zwem ook weleens in de Oude IJssel. Als je dan leest dat daar van die grote meervallen zitten, dan word ik ook niet heel vrolijk.”Hoe vaak ben je al voor gek verklaard?,,Meer dan genoeg. Je moet ook wel een beetje gek zijn. Maar toch zijn het steeds meer mensen die aan ijszwemmen doen. Zeker nu de zwembaden dicht zijn. In recreatieplas Stroombroek bij Braamt gaf ik laatst een demonstratie en daar kwamen toch aardig wat mensen op af. Iedereen kan dit, ook mensen van 90 doen het. Iedereen kan wennen aan de kou.”Waar eindigen jouw ambities?,,Ik zoek wel steeds weer een nieuwe uitdaging. Drie jaar geleden heb ik het IJsselmeer overgezwommen. Dat was 22 kilometer. Verleden jaar deed ik mee aan het NK open water zwemmen én het NK ijszwemmen. Na de ijsmijl wil ik nog wel een keer in de Oude IJssel van Ulft naar Doesburg zwemmen (meer dan 20 kilometer, red.).”Gespannen voor volgende week, als je in het westen van het land de ijsmijl gaat doen?,,Nou, ik ben maandag gevallen met de fiets. Daardoor voel ik bij het zwemmen bij mijn ribben iets. En sinds november ben ik een paar kilo kwijt, dat helpt niet echt mee in de koubeleving. Maar ik denk dat het allemaal wel goed komt.”