Voetstappen in de sneeuw verraden inbreker in Roosendaal

Iedere winter met sneeuw is er wel eentje: in Roosendaal is zondagochtend een 41-jarige man aangehouden nadat hij had ingebroken in een bestelwagen. De politie kwam de man dankzij het winterse weer op het spoor: de inbreker werd verraden door zijn voetstappen in de sneeuw.



De politie kreeg zondagmorgen een melding van een getuige dat er werd ingebroken in een bestelauto die geparkeerd stond in Roosendaal. Volgens de politie sloeg de man een ruitje in, waarna hij uit de laadruimte van de wagen kratten met gereedschap meenam.



Agenten waren snel ter plaatse en zagen de man nog wegrennen. Het kostte de agenten niet veel moeite om de verdachte te vinden. "Op hun gemak volgden de agenten de sporen in de sneeuw en konden zo de inbreker achterhalen", aldus de politie.



De man is aangehouden en zit nog vast. Het gestolen gereedschap is ook teruggevonden, meldt Omroep Brabant. De bestelwagen waarvan het ruitje was ingetikt is weggesleept. De eigenaar kan zich melden bij de politie.

Reacties

08-02-2021 14:23:05 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 11.623

OTindex: 15.670

S Als het sneeuwt neem je als dief toch altijd een paar extra schoenen mee. Je loopt dan na de inbraak naar een plek waar meer mensen gelopen hebben. Dan verwissel je je schoenen voor het tweede paar, dat je natuurlijk achterstevoren aantrekt. Nou gelet op het intelligentieniveau van de Nederlandse politie raken ze dan snel het spoor bijster, want ze snappenn er dan niets meer van. Ach je kunt wel zien dat ik als Paus moraaltheologie heb gestudeerd. Wat een amateurAls het sneeuwt neem je als dief toch altijd een paar extra schoenen mee. Je loopt dan na de inbraak naar een plek waar meer mensen gelopen hebben. Dan verwissel je je schoenen voor het tweede paar, dat je natuurlijk achterstevoren aantrekt. Nou gelet op het intelligentieniveau van de Nederlandse politie raken ze dan snel het spoor bijster, want ze snappenn er dan niets meer van. Ach je kunt wel zien dat ik als Paus moraaltheologie heb gestudeerd.

08-02-2021 16:04:37 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 84.034

OTindex: 36.490

wat deed die inbreker als kind toen wij sporen zochten in de sneeuw

08-02-2021 17:00:44 allone

Oudgediende



WMRindex: 42.488

OTindex: 76.930

Dat sporenvolgen lukt natuurlijk alleen als er verder geen mensen hebben gelopen. Maar op zondagmorgen is het gelukkig meestal stil op straat

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: