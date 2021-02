Jessica bevalt onverwacht in tandartspraktijk in Velp

De 23-jarige Jessica is vorige week maandag plotseling bevallen in een tandartspraktijk in het centrum van Velp. De bevalling overviel de vrouw, ze wist niet dat ze zwanger was. Baby Herman is klein, maar maakt het naar omstandigheden goed.



"Hij was ongeveer 30 weken, 38 centimeter en woog 1450 gram", zegt Jessica bij Omroep Gelderland. "Herman moet nog verder aansterken. Ik weet niet wanneer hij naar huis mag."



Jessica zat maandag op de fiets in haar woonplaats Velp. Ze was met haar 4-jarige zoontje achterop op weg naar zijn noodopvang. "Ik ging onderweg onderuit want het was spekglad. Gelukkig had hij niets. Maar ik had last van mijn been en steken in mijn buik."



Op dat moment ging Jessica, moeder van twee kinderen, ervan uit dat de pijn het gevolg was van de val met de fiets. "Maar het werd alleen maar erger. Ik dacht: ik ga wel lopen en meteen even naar de huisarts. Maar bij het spoor, op de Emmastraat, kon ik niet meer. Ik heb naar omstanders geroepen hulp te halen."



Twee politieagenten die toevallig voorbijkwamen, grepen in. "Zij regelden dat we bij een tandarts naar binnen konden om te wachten op de ambulance," vertelt Jessica. Maar nog voordat de ambulance arriveerde, beviel ze. "Ik voelde persdrang. In de tandartsstoel lukte het me niet eens om te gaan zitten. Een agent heeft Hermans leven gered door hem te masseren en warm te houden. Daarna is hij met een ambulance naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht."



En nu heeft Jessica in plaats van twee opeens drie kinderen. "Ik had geen flauw idee dat ik zwanger was. Ik ben al die tijd ongesteld geworden."

