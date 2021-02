Baby sterft na doopritueel Roemeens-orthodoxe kerk: reden voor hervorming?

De dood van een zes weken oude baby vlak na het dopen, heeft een hoop stof doen opwaaien in Roemenië. Het kindje werd, geheel volgens het ritueel van de Roemeens-orthodoxe kerk, drie keer volledig in wijwater ondergedompeld. Even later overleed het aan een hartstilstand. Een petitie waarin Roemenen oproepen tot hervorming is inmiddels meer dan 60.000 keer getekend.



De doop vond plaats in een kerk in Suceava, een stad in het noordoosten van Roemenië. Ambulancepersoneel heeft het kindje ter plekke nog gereanimeerd, maar uiteindelijk is het in het ziekenhuis een dag later toch overleden. Er zat vocht in de longetjes. De baby zou te vroeg geboren zijn. Het is nog niet duidelijk of het verder wel gezond was



Dit nooit meer, vinden meer meer dan 60.000 ondertekenaars van de petitie. De oprichter, Vladimir Dumitru, vertelt tegen de Amerikaanse nieuwszender CNN dat het starten van de petitie niet bedoeld is als aanval op de kerk. Hij hoopt wel dat op deze manier het ritueel zo wordt aangepast dat er geen kans meer is op verdrinking tijdens de doop. "Het uitoefenen van de doop zou meer symbolisch moeten zijn, bijvoorbeeld door een paar druppels water op het hoofd te sprenkelen."



Ook in Nederland

De Roemeens-orthodoxe priester Ciprian-Constantin Pintilie, die een kerk leidt in het Brabantse Best, is bekend met deze manier van dopen. "Ik doe het in mijn kerk ook, maar alleen als ik er zeker van ben dat het kind gezond is en als de ouders zich er comfortabel bij voelen. Ik bedek de neus en de mond van de baby en vervolgens gaat het kind drie keer volledig onder water. Bij elkaar duurt dat hooguit twee seconden," vertelt hij.



Pintilie benadrukt dat communicatie met de ouders erg belangrijk is. "Als priester moet ik van tevoren weten of het kind medisch gezien helemaal in orde is. Als daar twijfel over is dan doop ik het kind op een andere manier: tot de nek volledig in het water en vervolgens giet ik wat water over het hoofd."



Pintilie vermoedt dat het in orthodoxe kerken in Roemenië nog wel eens ontbreekt aan goede communicatie. "Er zijn wellicht priesters die ouders onvoldoende voorlichten en voorbereiden op de doop. Daarnaast is een traditie soms zo sterk, dat vooral daar de nadruk op wordt gelegd. Alle ouders en overgrootouders zijn op dezelfde manier gedoopt en dan is het lastig als de doop van een kind uit diezelfde familie buiten de traditie valt. Als er een gebrek is aan goede voorlichting of onvoldoende rekening wordt gehouden met de medische situatie van het kind, dan kunnen er ongelukken gebeuren."



Toch benadrukt Pintilie ook dat een fatale afloop, zoals met de baby in Roemenië, erg zeldzaam is. "Niet alleen de Roemeens-orthodoxe kerk doopt op deze manier, dat doen alle orthodoxe kerken. Dat betekent dat er misschien wel miljarden mensen op deze manier gedoopt zijn. Ik heb maar één keer eerder gehoord dat een baby’tje tijdens de doop stierf."





Reacties

08-02-2021 08:31:48 allone

Oudgediende



tja, één baby uit miljarden is misschien niet veel.. maar wel te veel, omdat het onnodig is.

08-02-2021 09:35:39 Mamsie

Oudgediende



Dus in Roemenië worden pasgeboren kinderen onderworpen aan waterboarding!!!

Wat barbaars en gruwelijk en wat een beangstigende ervaring voor een baby.

Gaan ze er daar vanuit dat een kind automatisch de adem inhoudt onder water?

08-02-2021 09:40:47 KhunAxe

Oudgediende



Verder: Ja!!



Baby's houden automatisch hun adem in als ze in het water terecht komen, dat is een aangeboren reflex die later verdwijnt. Daar zijn vele honderden foto's van..



Zwemmende baby @Mamsie : Hoe verschrikkelijk het ook is, het is natuurlijk (gelukkig!!) een bijzonder zeldzaam ongeluk. Ik denk dat er ook weleens iets mis is gegaan bij andere soorten doopsels, denk b.v. aan het kind uit de handen laten glippen.Verder: Ja!!Baby's houden automatisch hun adem in als ze in het water terecht komen, dat is een aangeboren reflex die later verdwijnt. Daar zijn vele honderden foto's van..

08-02-2021 09:44:27 Mamsie

Oudgediende



Dat bedoelde ik maar ik was niet zo duidelijk.... @KhunAxe : Ik weet het maar daar mag niet al te vast op gerekend worden. Want uitzonderingen zullen er altijd zijn.Dat bedoelde ik maar ik was niet zo duidelijk....

08-02-2021 10:01:48 Emmo

Oudgediende



Quote:

Even later overleed het aan een hartstilstand. Quote:

Hij hoopt wel dat op deze manier het ritueel zo wordt aangepast dat er geen kans meer is op verdrinking tijdens de doop.

Wat is het nu: hartstilstand of verdrinking?



Zoals

Verder mag je verwachten dat een dergelijke onderdompeling, drie keer na elkaar, niet zodanig lang duurt dat er een reële kans op verdrinking bestaat. Bovendien wordt een dergelijke procedure in het bijzijn van de ouders en anderen uitgevoerd. Je mag verwachten dat die zullen ingrijpen als het onderdompelen te lang duurt.



Ik houd het op een noodlottig ongeval, mogelijk het gevolg van een zwak hart van de baby.



Laatste edit 08-02-2021 10:02 Wat is het nu: hartstilstand of verdrinking?Zoals @KhunAxe : al aangeeft is de reflex om adem in te houden bij baby's aanwezig, al weet ik niet of dat na zes weken nog steeds het geval is.Verder mag je verwachten dat een dergelijke onderdompeling, drie keer na elkaar, niet zodanig lang duurt dat er een reële kans op verdrinking bestaat. Bovendien wordt een dergelijke procedure in het bijzijn van de ouders en anderen uitgevoerd. Je mag verwachten dat die zullen ingrijpen als het onderdompelen te lang duurt.Ik houd het op een noodlottig ongeval, mogelijk het gevolg van een zwak hart van de baby.

08-02-2021 10:08:40 KhunAxe

Oudgediende



Over het adem inhouden van ukkies heb ik het volgende gevonden:



Hele jonge baby’s beschikken nog over de reflex waarbij de luchtwegen automatisch afsluiten als ze onder water gaan. Jonge baby’ zijn onbevangen, kennen nog geen angst en als je op jonge leeftijd met je kindje gaat zwemmen leert hij dat onder water gaan bij zwemmen hoort. Het komt elke les terug en je kind raakt eraan gewend. Als de reflex verdwenen is en je baby is nog geen jaar oud zal hij moeten leren om zijn mondje dicht te doen.



Hieruit maak ik op dat de reflex na ongeveer 1 jaar verdwenen is, tenzij je met zo'n kind gaat zwemmen.. @Emmo : Jup, de kleine is overleden aan een hartstilstand, maar er is ook een kleine hoeveelheid water in zijn longen gevonden. Niet voldoende om te verdrinken maar ik vermoed (!!) dat de keel-op-slot-houden-reflex toen hij een hartstilstand kreeg verzaakte en dat daardoor een kleine hoeveelheid water in zijn longen is gesijpeld.Over het adem inhouden van ukkies heb ik het volgende gevonden:Hieruit maak ik op dat de reflex na ongeveer 1 jaar verdwenen is, tenzij je met zo'n kind gaat zwemmen.. -Bron-

08-02-2021 12:10:48 botte bijl

Stamgast



@KhunAxe :

ergens staat dat dit kind te vroeg was geboren. mogelijk ontwikkelen reflexen dan ietsje anders.... ergens staat dat dit kind te vroeg was geboren. mogelijk ontwikkelen reflexen dan ietsje anders....

08-02-2021 12:27:08 Jawel

Erelid



Wij dopen ook door volledige onderdompeling. Dat heeft namelijk een symbolische betekenis.



Een juist uitgevoerde doop volgens onze leer kenmerkt zich door:

- de dopeling is volwassen

- de dopeling legt uit waarom hij/zij gedoopt wil worden

- de doop geschiedt door volledige onderdompeling

- er zijn getuigen bij de doop

- er wordt gedoopt in de naam van Jezus

- de doop is eenmalig



Een besprenkeling van een baby is dus voor ons geen doop.

