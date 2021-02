Man zit opgesloten nadat stroomkabels van de trolleybus op zijn taxibus vielen in Arnhem

ARNHEM - Op de Cattepoelseweg in Arnhem is zaterdagavond een boom omgevallen en heeft de trolleyleidingen en een taxibus vernield. De stroomkabels bleven op de taxibus liggen. Doordat er nog stroom op de kabels stond kon de bestuurder de bus niet verlaten.Even na 18.30 uur werd de brandweer opgeroepen voor een stormschade in Arnhem. Een grote boom was omgevallen en die trok tijdens zijn val de stoomleidingen van de trolleybus kapot. De kabels van de trolleybus bleven liggenop het busje. Voordat de bestuurder uit het voertuig kon moet eerst de stroom van de leidingen afgehaald worden.De brandweer probeerde op verschillende manieren het slachtoffer te ontzetten. Uiteindelijk lukte dat rond 19.30 uur.Vervoersbedrijf Breng heeft de stroom van de kabels gehaald om de situatie weer veilig te maken. Medewerkers van de gemeente Arnhem zorgen dat de boom van de weg wordt gehaald.