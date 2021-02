Vrouw beëindigt leven vriend en serveert zijn geslachtsdelen aan zijn vrienden die op bezoek komen

Een vrouw in Marokko wordt ervan beschuldigd haar vriend te hebben omgebracht en vervolgens zijn geslachtsdelen te hebben gekookt en geserveerd aan zijn vrienden.



De 30-jarige vrouw wordt beschuldigd van het aanvallen van haar partner nadat hij onthulde dat hij met iemand anders wilde trouwen.



De vrouw en het slachtoffer – dat 10 jaar jonger is – hadden een relatie van 7 jaar.



Nadat zij de man ombracht, kookte ze zijn geslachtsdelen en bereidde het vlees in een traditionele maaltijd die bekend staat als Machboos, meldt LAD Bible.



De rest van zijn lichaam gaf ze aan de honden die aan zijn botten mochten knagen.

Reacties

07-02-2021 22:22:57 Mikepower

Erelid



WMRindex: 2.285

OTindex: 75

chicken tonight erbij, proef je niks van

07-02-2021 22:29:31 klok

Erelid



WMRindex: 2.049

OTindex: 81

T Dat die vrouw niet spoort hadden ze vanaf het begin misschien al moeten zien, als die vent 10 jaar jonger was dan die 30er en ze hadden een relatie van 7 jaar dan was dat wijf ongeveer 23 en die vent 13 toen ze met elkaar kregen

