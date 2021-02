Amerikaanse (77) aangevallen door rendier in eigen huis

Een vrouw in de Amerikaanse staat Colorado kreeg de schrik van haar leven. In haar keuken stuitte ze op een rendier dat zich had gestort op de boodschappen die de vrouw net had gehaald.De 77-jarige vrouw was thuisgekomen van de supermarkt. Het rendier moet haar stilletjes zijn gevolgd naar de keuken. Daar begon hij te eten van het fruit dat ze had gehaald. Volgens de lokale nieuwszender KRDO stond de vrouw, toen ze zich omdraaide, ineens oog in oog met het beest.Ze probeerde het dier te verjagen door spullen naar zijn poten te gooien. Het rendier koos daarop de aanval. De vrouw liep meerdere schrammen, snijwonden en blauwe plekken op.Het lukte haar uiteindelijk om het rendier weg te jagen met een mop. Ze belde nog met de organisatie die in Colorado over natuurbeheer gaat, maar toen die aankwam was het dier al weg. Het is later alsnog gevonden en afgemaakt."Dit is dus het gevaar van het voederen van wilde dieren", zeggen de natuurbeheerders tegen KRDO. "Ze raken gewend aan mensen, zijn niet meer bang en worden gevaarlijk."