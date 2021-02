Neuscorrectie loopt gruwelijk mis: Chinese actrice waarschuwt

Na een afschuwelijk verlopen neuscorrectie waarschuwt de Chinese actrice en zangeres Gao Liu voor de gevolgen van plastische chirurgie. Ze heeft foto's van haar door necrose aangetaste neus op internet gezet.Daarop is te zien hoe het weefsel van de punt van haar neus is afgestorven. Het verklaart waarom ze vijf maanden lang niet in het openbaar is verschenen, schrijft ze op het Chinese microblog Sina Weibo. Daar heeft ze 5 miljoen volgers.Ze had zich laten aanpraten dat een 'minimale neusverkleining' haar carrière een impuls zou geven, meldt de Britse omroep BBC op zijn website. Daarvoor ging ze in oktober te rade bij een plastisch chirurg in de stad Guangzhou die haar door vrienden was aangeraden."De hele operatie duurde vier uur", meldt Gao Liu, "en ik dacht dat ik er mooier uit zou komen. Ik had nooit verwacht dat die vier uur het begin zouden vormen van een nachtmerrie."Gao Liu op een andere foto die ze deelde met haar 5 miljoen volgers. Gao Liu op een andere foto die ze deelde met haar 5 miljoen volgers.De wond begon te ontsteken. "De huid van het puntje van mijn neus werd steeds donkerder, waarna het weefsel begon af te sterven."Ze bracht twee maanden door in het ziekenhuis. Het eerstkomende jaar kan ze nog geen hersteloperatie ondergaan, omdat de wond eerst moet genezen.Volgens een Chinese website staat de kliniek waar ze haar neuscorrectie onderging niet goed bekend. Alleen al vorig jaar tussen mei en oktober kreeg die vijfmaal een boete opgelegd.Plastische chirurgie is in China al jaren aan een opmars bezig. De BBC verwijst naar een onderzoek waaruit zou blijken dat in 2019 zeker 20 miljoen Chinezen een ingreep hebben ondergaan. Bijna twee derde van hen was jonger dan 30, één op de vijf zelfs onder de 21.Door de grote vraag naar behandelingen zijn er ook steeds meer ingrepen die worden uitgevoerd in klinieken waarvan de medewerkers niet over de juiste papieren beschikken.