Man die zich verstopte in kleedkamer vrouwen valt door plafond naar beneden

Een man viel 3 meter door het plafond van de dameskleedkamer en belandde op een vrouw die zich op dat moment aan het omkleden was.



De man die door het plafond van de kleedkamer voor vrouwen in een sportschool in Virginia (VS) viel, werd in het nauw gedreven door een groep boze vrouwen totdat de politie arriveerde om hem te arresteren.



Brian Anthony Joe viel ongeveer 3 meter, maar raakte niet gewond omdat zijn val werd gebroken door een nietsvermoedende vrouw die op dat moment zich aan het verkleden was.



Hij is door de politie gearresteerd, meldt Daily Star.

