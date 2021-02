Ritter Sport zonder suiker mag in Duitsland geen chocolade heten

Minder of geen suiker is de trend, maar nu chocolademaker Ritter Sport chocolade zonder suiker heeft gemaakt, mag dat officieel geen chocolade heten. Dat zijn nu eenmaal de regels in Duitsland.



'Cacao y nada', oftewel: cacao en verder niets, zo omschrijft Ritter Sport de nieuwste soort chocolade die het op de markt wil brengen. Maar wacht eens even, volgens de Duitse 'Verordening over cacao en chocoladeproducten' bestaat chocolade niet alleen uit onder meer cacao, maar ook uit suiker.



In plaats van suiker stopt Ritter Sport cacaosap, dat is gewonnen uit cacaobonen, in de chocolade. Pardon - in het op chocolade gelijkende product.



'Waar gaat het over?', zou je zeggen. Maar als je je niet houdt aan de cacaoverordening dan kun je een boete krijgen en in het uiterste geval kan een verkoopstop worden opgelegd.



Volgens Ritter is de verordening niet meer van deze tijd: als worst uit erwten mag bestaan, dan heeft chocolade geen suiker nodig, zegt topman Andreas Ronken tegen de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung. Alhoewel een snufje suiker al genoeg zou zijn om het nieuwe product chocolade te mogen noemen in Duitsland, wil het bedrijf juist dat de verordening aangepast wordt.



Omdat het winnen van cacaosap nog moeizaam gaat, heeft Ritter Sport in eerste instantie slechts 2300 tabletten gemaakt en die zijn inmiddels al uitverkocht. In de loop van de week komen er echter nieuwe te koop, alleen online.



Voor Nederland maakt het niet uit of er wel of geen suiker in zit. De nieuwste Ritter Sport mag hier gewoon chocolade heten.

Reacties

06-02-2021 12:12:06 omabep

Oudgediende



WMRindex: 8.650

OTindex: 3.156



Van cacao maak je chocolade en niet van suiker, dit is een toevoeging.



Je zou toch denken dat het veel gezonder is zonder suiker. Minder dikke mensen en het past in veel diëten als je het snoepen niet kunt laten.



