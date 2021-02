Verbazing over tientallen wachtende hoogbejaarden in regen voor prik bij Brabanthallen

Tientallen hoogbejaarden staan woensdagochtend in de regen en kou in een lange rij te wachten voor de vaccinatielocatie bij de Brabanthallen in Den Bosch. Dat was niet de bedoeling, volgens de GGD Hart voor Brabant.,,Dat hier toch mensen buiten in de kou en regen moesten wachten, vinden we erg vervelend”, zegt woordvoerder van GGD Hart voor Brabant Sandra Verhoeven. De locatie is ingericht met (warme) wachtruimtes en looproutes, juist om dit soort taferelen te voorkomen, laat ze weten.Maar het beeld van de wachtende hoogbejaarden met mondkapjes laat wat anders zien. Een lezer van deze site was vanochtend aanwezig bij de vaccinatielocatie en verbaasde zich over wat ze zag. ‘Je laat toch geen kwetsbare 85-plussers buiten in de kou wachten?’Hoe kon tien minuten na openingstijd al zo'n wachtrij ontstaan? Dat komt volgens de GGD doordat niet iedereen op het afgesproken tijdstip kwam. ,,Veel mensen kwamen vanochtend veel eerder dan afgesproken”, legt de woordvoerster van de GGD uit.Sommige 85-plussers, vaak door iemand met de auto gebracht, kwamen soms ruim een uur te vroeg. Wie gevaccineerd wordt, moet de Brabanthallen te voet betreden. Omdat er ook nog eens 1,5 meter afstand wordt gehouden, ontstond er het beeld van de lange wachtrij voor de ingang.De Bossche Angelika Thelissen kwam met haar 93-jarige moeder 's ochtends wel op het afgesproken tijdstip aan, maar had er niet op gerekend dat ze pas een uur later geprikt zou worden. ,,Het leek wel een zigzag-rij in een drukbezocht attractiepark”, vertelt ze.,,Oudere mensen zijn vaak niet zo mondig. Niemand durfde er wat van te zeggen. We stonden daar maar in de hoop dat we snel aan de beurt zouden komen.” Uiteindelijk stonden ze drie kwartier in de rij, waarvan zo'n 15 minuten buiten.,,Het was een somber beeld”, beschrijft Thelissen. ,,Ouderen die slecht ter been zijn en met een stok lopen of in een rolstoel zaten. Ik werd er verdrietig van.” Haar moeder zei haar nog grappend: ‘Ik voel me net vee.’Wel zijn ze blij dat de prik uiteindelijk is gezet. ,,We hebben niks dan goeds te zeggen over de vaccinatiemedewerkers. Alleen vinden we het erg jammer dat het zo georganiseerd is.” Ze deelt haar verhaal in de hoop dat dit in de toekomst niet nog een keer voorkomt.Om in de toekomst te voorkomen dat mensen buiten in een lange rij moeten wachten, zet de GGD de komende dagen verkeersregelaars in. ,,Die vragen aan de wachtenden wanneer hun afspraak gepland staat. Als ze te vroeg zijn, wordt hen gevraagd om in hun auto te wachten tot 5 tot 10 minuten voor aanvang.” Ook krijgt iedereen die een afspraak maakt een extra oproep om zich ‘echt aan het tijdstip te houden’.,,Ik was er maandag zelf nog”, vertelt Verhoeven. ,,Toen was het rustig en zat iedereen binnen te wachten. Je kon toen goed zien dat de locatie ruim is opgezet.” De woordvoerster geeft aan dat woensdagochtend voor het eerst de lange wachtrij ontstond, doordat de opkomst met de dag groeit.Na de vaccinatie moet iedereen in een speciale ruimte een kwartier wachten. Die tijd wil de GGD gebruiken om er zeker van zijn dat er geen nare bijwerkingen optreden bij de mensen die zijn geprikt.De Brabanthallen is voorlopig berekend op maximaal 800 prikken per dag. Maar dat aantal is pas reëel als er ook voldoende vaccin is. Den Bosch kan ook worden opgeschaald naar 1600 per dag. De Brabanthallen is een van de nieuwe locaties van de GGD, naast Veghel, waar het vaccin kan worden toegediend. Er komen ook vaccinstraten in Tilburg, Oss, Boxtel, Waalwijk, Uden en Boxmeer.In Oss en Boxmeer gaat de GGD deze week kijken naar locaties. Waalwijk, Boxtel en Uden komen pas daarna aan de beurt. Van den Oetelaar verwacht dat half april alle extra locaties in gebruik zijn.Eerder deze week ondervond de 90-jarige Diny Mulders uit Waalwijk nog hoe moeilijk het was om een afspraak te maken bij de locatie. ,,Toen ik me liet registreren vertelden ze dat ik alleen maar in Veghel en Breda terecht kon. Ik zeg: hebben jullie niet iets dichter in de buurt, Den Bosch bij voorbeeld? Maar Den Bosch kenden ze helemaal niet. Maar wel ’s-Hertogenbosch bleek even later. Maar ja, wie zegt er hier nu ’s-Hertogenbosch?” Ze was blij dat ze aan de beurt was. En op 5 maart mag ze de tweede prik komen halen.