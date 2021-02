Vlaamse magazijnmedewerker ontcijfert eeuwenoude geheime code: Hij is gewoon een genie

Vorig jaar ontcijferde Jarl van Eycke samen met twee anderen de tot dan toe niet te kraken geheime code van de Zodiac Killer. Nu is het de Antwerpse magazijnmedewerker ook gelukt om de 400 jaar oude ‘Code van Langren’ te kraken. Wat honderden jaren lang niemand voor elkaar kreeg, deed hij in een week. “Hij kan zo bij de FBI aan de slag.”“Jarl Van Eycke is gewoon een genie”, stelt de bekende wiskundeprofessor Dirk Huylebrouck in Het Laatste Nieuws. “Al minstens tien jaar leur ik zelf met die ‘ Code van Langren ’ overal rond. Ik heb hem al op talloze internetfora geplaatst. Altijd tevergeefs. Tot ik na dat nieuws van de gekraakte Zodiac-code bewust naar Jarl op zoek ben gegaan.”Huylebrouck vond de man en legde hem het vraagstuk voor. Binnen zeven dagen wist hij het schrift te ontcijferen. “Ik ben ervan overtuigd dat ook de ontcijfering van de Zodiac-code vooral aan Jarl, en minder aan die andere twee, te danken zal zijn.”“Voor mij is hij één van de beste ontcijferaars ter wereld, zo niet de beste.” Volgens de professor zou Jarl van Eycke een wereldberoemde naam moeten zijn. “Hij ziet in een wirwar aan cijfers of symbolen binnen de kortste keren patronen en verbanden die een ander nooit zal zien.”Van Eycke verkiest echter een uiterst teruggetrokken bestaan en werkt als magazijnmedewerker bij een farmalogistiek bedrijf in Antwerpen. “Maar eigenlijk zou deze man minstens als professor moeten werken. Of beter nog: bij de intelligentiedienst van het Belgische leger of de Amerikaanse FBI. Daar zou hij helemaal op zijn plaats zijn.”