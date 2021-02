Dode man ligt maanden in Weens appartement: Vergeten door gemeente

Een man heeft twee maanden dood in zijn appartement in het Oostenrijkse Wenen gelegen, omdat het stadsdeel 'vergeten' was hem na zijn overlijden op te laten halen. "Dit is een hele ongelukkige samenkomst van omstandigheden", zegt een ambtenaar.



De 66-jarige man, die alleen leefde en al lange tijd ziek was, overleed november vorig jaar in zijn appartement in Wenen.



Zijn buurvrouw, die wel eens voor hem zorgde, maakte melding van zijn dood. Ze belde de politie, omdat ze niet wist of de man vrienden of familieleden had die naar hem omkeken.



Ze ging er vanuit dat de politie de zaak afhandelde en de man een waardige begrafenis zou geven, schrijft The Guardian. Maar niets bleek minder waar.



Want toen de buurvrouw enkele weken geleden met een notaris meeging naar de woning om het testament te zoeken, troffen ze de overleden man opnieuw aan. Hij lag nog op dezelfde plek als waar ze hem ruim twee maanden daarvoor gevonden had.



Nikolaus Salzer, een ambtenaar bij de gemeente Wenen, zegt dat zoiets nog nooit eerder is gebeurd. "Er is een miscommunicatie geweest tussen het team dat de dood van de man bevestigde en de medewerkers die de overledene op moesten halen", legt hij uit. Er wordt een intern onderzoek gestart.



Er is nog geen begrafenis voor de man geregeld, want de gemeente zegt op zoek te zijn vrienden of familieleden die een uitvaart willen organiseren. Als die niet gevonden worden, zal de gemeente een uitvaart voor de man organiseren.

